Instagram, ora puoi rispondere alle Storie via GIF

Matteo Tontini,

In alcune occasioni, le GIF esprimono un concetto meglio di mille parole o di un’immagine statica. Anche perché ce ne sono migliaia, quindi è impossibile non trovare quella adatta alla situazione: e adesso, vista la grande richiesta degli utenti, si possono utilizzare le GIF anche per rispondere alle Storie su Instagram.

Il social network incentrato sulle foto è infatti in continua evoluzione e cerca di garantire alla propria utenza un’esperienza sempre più al passo coi tempi. Ad annunciare la novità è stato il profilo Twitter ufficiale della nota piattaforma (il “cinguettio” è riportato di seguito).

PSA: You can now reply to your friends’ stories using @GIPHY GIFs! Update your app to try it. — Instagram (@instagram) February 4, 2020

Come si può leggere, grazie all’ultimo aggiornamento dell’app per dispositivi Android, gli utenti hanno la possibilità di rispondere alle Storie delle persone seguite usando una delle numerose GIF disponibili su GIPHY. Dato il nutrito assortimento di GIF presenti sul servizio, gli iscritti a Instagram non avranno certo problemi a trovare quella più adatta per rispondere ai propri amici.

Basta dunque andare a scaricare la nuova versione dal Google Play Store per usufruire della funzione appena annunciata, che non è certo una novità rivoluzionaria ma comunque rende più completa la piattaforma. Di recente è emerso che TikTok starebbe testando un’interfaccia utente simile a Instagram, con l’avatar spostato sulla sinistra e più spazio per la bio. Non è una novità che le due app si copino a vicenda: il social “degli scatti” ha infatti testato tempo fa in Brasile una funzione chiamata Reels, che consentirebbe di realizzare brevi video in modo simile a TikTok, applicazione in forte crescita soprattutto tra i più giovani.