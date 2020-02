Google Stadia Base arriverà “nei prossimi mesi”

Matteo Tontini,

Al momento del lancio, Google Stadia ha promesso che una versione gratuita del servizio sarebbe arrivata nel 2020, per affiancare quella a pagamento. Un periodo piuttosto vago, ma ora il dirigente Phil Harrison ha dichiarato che sarà disponibile “nei prossimi mesi”. Non è chiaro cosa volesse dire di preciso, “i prossimi mesi” potrebbero significare agosto o già aprile/maggio.

Una volta disponibile la versione gratuita Stadia Base, Harrison dice che sarà possibile accedere a Google Stadia “senza alcun anticipo, senza dover mettere un dispositivo in casa, ma semplicemente facendo clic e lanciare i giochi incredibili direttamente dal data center della società”. A differenza della situazione odierna, che vede gli utenti pagare un canone mensile di 9,99 euro al mese per abbonarsi a Stadia Pro, la versione gratuita consentirà di sborsare denaro solo quando si deciderà di acquistare un gioco (gli utenti Stadia Base non dovranno farlo, ma non avranno a disposizione il catalogo di titoli gratuiti e altri benefici).

Quasi ogni lancio di console è stato accompagnato da line-up che migliorano nel tempo, e ciò probabilmente accadrà anche con Google Stadia; quest’anno, la società ha infatti promesso ben 120 giochi, che includono una decina di esclusive. L’azienda ha suggerito che il suo servizio di streaming non sarà una soluzione per avere accesso a una libreria di titoli che l’utente potrebbe già possedere altrove: prevede infatti di distribuire nuovi giochi possibili solo con la potenza del cloud. Sfortunatamente, con la versione gratuita della piattaforma streaming a pochi mesi dal lancio, gli utenti dovranno scegliere di cosa accontentarsi nel frattempo che arrivino quei giochi.