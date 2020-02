Samsung Galaxy Z Flip alla notte degli Oscar 2020

Luca Colantuoni,

Viste le numerose indiscrezioni che circolano da settimane, Samsung ha deciso di mostrare ufficialmente il nuovo Galaxy Z Flip. Lo smartphone pieghevole con design a conchiglia è apparso in uno spot di 30 secondi durante la notte degli Oscar 2020. In alcune foto pubblicate da Engadget si può invece notare un “difetto” simile a quello del Galaxy Fold.

Il Galaxy Z Flip verrà annunciato domani insieme alla serie Galaxy S20. Nel breve video si può vedere lo smartphone chiuso e aperto, lo schermo flessibile interno e il piccolo schermo esterno per le notifiche, dal quale si può anche rispondere alle chiamate in arrivo. Lo spot mostra inoltre la modalità per le video chat che permette di usare lo smartphone aperto a 90 gradi e vedere l’interlocutore nella metà superiore.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT — nilay patel (@reckless) February 10, 2020

Nella parte inferiore destra del video si legge questa frase: “You may notice a small crease in the center of the main screen, which is a natural characteristic of the screen“, ovvero “È possibile notare una piccola piega al centro dello schermo principale, che è una caratteristica naturale dello schermo“. Quindi, nonostante l’uso di un vetro ultra sottile, anche il Galaxy Z Flip mostrerà una piega in corrispondenza della cerniera. La piega è visibile nel video pubblicato sul canale YouTube di GreatDeals SmartPhones. In questo caso si tratta della versione che verrà commercializzata da AT&T negli Stati Uniti.

Il “difetto” si può maggiormente notare nelle immagini pubblicate da Engadget.

Il Galaxy Z Flip dovrebbe avere uno schermo interno da 6,7 pollici, uno schermo esterno da 1,06 pollici, processore Snapdragon 855+, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, due fotocamere posteriori da 12 megapixel, fotocamera frontale in-display da 10 megapixel, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali laterale, batteria da 3.300 mAh e Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Il lancio sul mercato è previsto per il 14 febbraio ad un prezzo di 1.400 dollari.