Mozilla Firefox 73, zoom globale per i siti web

Luca Colantuoni,

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 73 per Windows, macOS e Linux. L’ultima versione del browser include due novità principali che riguardano l’accessibilità. Gli utenti con problemi di vista possono utilizzare le impostazioni globali per lo zoom e la modalità a contrasto elevato, senza nessuna modifica alle immagini di sfondo. La versione 68.5.0 per Android non introduce nulla di rilevante.

Da diversi anni gli utenti possono incrementare la dimensione di una pagina attraverso la funzione di zoom. Il livello di ingrandimento viene impostato in maniera differente per ogni sito web. Ciò potrebbe risultare scomodo per chi utilizza lo zoom su molti siti. Ecco perché Mozilla ha implementato in Firefox 73 un’impostazione globale, ovvero valida per tutti i siti. L’opzione è presente nella sezione Generale, sotto la voce “Lingua e aspetto”. Lo zoom per singolo sito è ancora disponibile e consente ulteriori aggiustamenti.

La seconda novità è indirizzata agli utenti ipovedenti che sfruttano la modalità a contrasto elevato di Windows 10 per migliorare la leggibilità dei siti. Fino alla versione precedente di Firefox, Mozilla disattiva l’immagine di sfondo dei siti. Invece con Firefox 73 viene posizionato un blocco di colori tra il testo e l’immagine di sfondo (che non viene più eliminata). La soluzione prende il nome di “readability backplate“.

Oltre ai vari fix per le vulnerabilità, Mozilla ha incluso una modifica che migliora la qualità audio durante la riproduzione a velocità maggiore o minore. Inoltre il browser chiede ora di salvare gli accessi di login solo se un campo (ad esempio email o password) è stato modificato. È stato infine attivata l’accelerazione hardware del rendering (WebRender) sui notebook con GPU NVIDIA, versione dei driver superiore a 432.00 e risoluzione dello schermo inferiore a 1920×1200 pixel. L’unica novità di Firefox 68.5.0 per Android è la scheda aggiornata sulla schermata home che informa gli utenti sulle prossime versioni.