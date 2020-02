WatchMeGo, smartwatch per bimbi con localizzatore

Matteo Tontini,

WatchMeGo è uno smartwatch per bambini colorato e funzionale, prodotto dall’azienda Sprint. Secondo quanto dichiarato dalla società, è adatto a quella fascia di età che va dai 4 ai 12 anni, una fase in cui non si è ancora pronti a utilizzare uno smartphone. Oltretutto, si sa, i bambini tendono spesso a imitare i genitori; in un mondo in cui gli smartwatch stanno lentamente prendendo il largo, quindi, WatchMeGo figura come accessorio ideale per i propri figli.

Caratteristica più importante del dispositivo realizzato da Sprint risiede nel localizzatore GPS, che consente agli adulti di monitorare la posizione del bambino che lo indossa; inoltre, lo smartwatch permette di inviare e ricevere messaggi vocali e di testo sull’app per smartphone di un genitore. E non è tutto: è possibile inoltre impostare degli avvisi che notificano un adulto nel momento in cui un bambino che indossa WatchMeGo oltrepassa il perimetro stabilito, per esempio il quartiere in cui abita. Infine l’orologio ha un pulsante SOS, che una volta premuto avverte immediatamente il genitore.

Lo smartwatch per bambini di Sprint può essere acquistato a 144 dollari sul sito web ufficiale, ma richiede inoltre un abbonamento mensile da 10 dollari circa. Il dispositivo viene fornito con l’app Kidomi, che include giochi e attività educative per bambini. Ha un quadrante Gorilla Glass, una batteria da 400 mAh e un case resistente all’acqua.

Acquista su Amazon:

Smartwatch per bambini Nyriemy a 35,99 euro

Anche Verizon e T-Mobile hanno realizzato i loro smartwatch per bambini, ma le loro opzioni sono leggermente più costose di quella proposta da Sprint (costano rispettivamente 179 e 192 dollari).