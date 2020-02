Apple al lavoro su AirPods Pro Lite?

Marco Grigis,

Apple potrebbe essere al lavoro su una nuova versione delle sue cuffie AirPods Pro, un’edizione più economica chiamata AirPods Pro Lite. È quanto rivela DigiTimes, testata di Taiwan che non sempre ha correttamente previsto le strategie di Cupertino. Al momento non giungono particolari conferme da Apple, né è ben chiaro su quale segmento di mercato questi auricolari potrebbero piazzarsi.

La notizia della possibile esistenze delle AirPod Pro Lite emerge da una fitta documentazione, dove vengono riportati i dispositivi che Apple potrebbe lanciare nei prossimi mesi, tra cui le nuove generazioni di iPad, Apple Watch e iMac. I report in questione fanno riferimento a presentazioni in primavera, ma difficilmente i nuovi Apple Watch e gli iPad classici risulteranno disponibili prima di settembre.

Al momento non è ben chiaro quali siano le caratteristiche hardware di questi nuovi auricolari, né quale sia il target di Cupertino. Tra le classiche AirPods e le nuove AirPods Pro ci sono circa una cinquantina di euro di differenza, di conseguenza non si comprende perché l’azienda di Apple Park dovrebbe lanciare un modello intermedio fra le due. A meno che le nuove AirPods Pro Lite non diventino il modello di base di Cupertino, in sostituzione dell’edizione classica.

Secondo MacRumors, vi potrebbe essere stato un errore di interpretazione da parte di DigiTimes: la pubblicazione a stelle e strisce, infatti, ritiene che non esistano delle AirPods Pro Lite, bensì delle più comuni AirPods 3, quelle forse davvero in arrivo entro la fine della primavera. Non resta che attendere, di conseguenza, eventuali conferme o smentite dalle parti di Apple Park, anche se la società di Cupertino è sempre molto restia a parlare anzitempo dei propri piani di lancio.