iPhone ricondizionati: 5 smartphone Apple da non perdere

Amazon Renewed è il servizio di Amazon che propone in vendita prodotti ricondizionati “come nuovi” e tra la miriade di oggetti in vendita ogni giorno ci sono anche gli ambiti iPhone, tra gli smartphone più desiderati di sempre, anno dopo anno.

Acquistare un iPhone top gamma è particolarmente dispendioso, sia che si opti per l’acquisto in un’unica soluzione sia che si preferisca l’acquisto a rate tramite operatori telefonici. Ecco perché il catalogo di Amazon Renewed può costituire un’ottima risorsa: prodotti usati, ma venduti “come nuovi” e con garanzia Amazon, a prezzi in molti casi stracciati.

Vi proponiamo di seguito cinque offerte imperdibili per acquistare iPhone ricondizionati a prezzi molto vantaggiosi.

iPhone SE

Partiamo dall’iPhone meno recente tra le nostre cinque proposte, l’iPhone SE, ancora oggi molto apprezzato dagli utenti che vogliono la qualità di un dispositivo Apple ma con uno schermo più ridotto rispetto ormai alla media degli smartphone in commercio.

L’iPhone SE, infatti, ha uno schermo da 4″ e tecnologia IPS e una fotocamera principale che si fa ancora rispettare: 12MP con registrazione video 4K. E, nonostante siano passati anni dal suo rilascio, l’iPhone SE può ancora essere aggiornato all’ultima versione di iOS disponibile, iOS 13.

Peso : 299g

: 299g Dimensioni : 5,9×0,8×12,4 cm

: 5,9×0,8×12,4 cm Schermo : 4″

: 4″ RAM : 2GB

: 2GB Memoria : 64GB

: 64GB Fotocamera principale : 12MP con registrazione video 4K

: 12MP con registrazione video 4K Fotocamera anteriore : FaceTime HD (foto da 1.2MP)

: FaceTime HD (foto da 1.2MP) Altro: Touch ID integrato nel tasto Home

iPhone 8

Diretto successore dell’iPhone 7, iPhone 8 si fa ancora rispettare a distanza di anni, capace di registrare video a 4K e in grado di resistere a polvere e acqua con certificazione IP67.

Peso : 148g

: 148g Dimensioni : 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm Schermo : 4,7 ” Retina HD TFT, LCD IPS

: 4,7 ” Retina HD TFT, LCD IPS RAM : 2GB

: 2GB Memoria : 64GB

: 64GB Fotocamera principale : 12MP con registrazione video 4K

: 12MP con registrazione video 4K Fotocamera anteriore : 7 MP con registrazione video HD

: 7 MP con registrazione video HD Altro: Touch ID integrato nel tasto Home

iPhone 7 Plus

Se lo schermo da 4,7″ non vi sembra sufficiente potete approfittare delle offerte sull’iPhone 7 Plus con display Multi‑Touch da 5,5″ e doppia fotocamera da 12MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), modalità Ritratto e registrazione video 4K.

Peso : 188g

: 188g Dimensioni : 158,2 x 77,9 x 7,3 mm

: 158,2 x 77,9 x 7,3 mm Schermo : 5,5 ” Retina HD TFT, LCD IPS

: 5,5 ” Retina HD TFT, LCD IPS RAM : 3GB

: 3GB Memoria : 32GB

: 32GB Fotocamera principale : 12 megapixel back f 1,8 + teleobiettivo 12 megapixel

: 12 megapixel back f 1,8 + teleobiettivo 12 megapixel Fotocamera anteriore : 7 MP con registrazione video HD

: 7 MP con registrazione video HD Altro: Touch ID integrato nel tasto Home

iPhone X

L’iPhone X, non è più commercializzato da Apple da tempo, è l’iPhone in cui molti hanno visto il ritorno di Apple all’innovazione. Addio il Touch ID e venduto Face ID che permette agli utenti di sbloccare lo smartphone col volto, ma anche effettuare pagamenti e molto altro.

Ancora oggi si tratta di un dispositivo più che valido e le sue caratteristiche sono ancora molto interessanti:

Peso : 174g

: 174g Dimensioni : 143,6 x 70,9 x 7,7 mm

: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm Schermo : 5,8″ Super Retina HD (OLED)

: 5,8″ Super Retina HD (OLED) RAM : 3GB

: 3GB Memoria : 64GB

: 64GB Fotocamera principale : doppia fotocamera da 12 megapixel, con un’apertura focale di ƒ/1.8, autofocus, doppia stabilizzazione ottica e digitale dell’immagine

: doppia fotocamera da 12 megapixel, con un’apertura focale di ƒ/1.8, autofocus, doppia stabilizzazione ottica e digitale dell’immagine Fotocamera anteriore : 7 megapixel con apertura focale di ƒ/2.2, True Depth camera, Retina flash

: 7 megapixel con apertura focale di ƒ/2.2, True Depth camera, Retina flash Altro: Face ID

iPhone XS

Il successore di iPhone X, iPhone XS, non ha neanche due anni di vita e questo, pur trattandosi di un dispositivo ricondizionato, si vede anche dal prezzo. Ma si tratta comunque un prezzo quasi dimezzato rispetto a quello di lancio e le altissime caratteristiche ne giustificano ampiamente l’acquisto.

iPhone XS è dotato di uno schermo OLED da 5,8 pollici, due fotocamere posteriori da 12 megapixel e una fotocamera anteriore da 7 megapixel. Vanta una certificazione IP68, processore Apple A12 Bionic (Quad-Core) e include ovviamente il Face ID introdotto nel modello precedente.

Peso : 177g

: 177g Dimensioni : 70,9 x 143,6 x 7,7 mm

: 70,9 x 143,6 x 7,7 mm Schermo : OLED 5,8″

: OLED 5,8″ RAM : 4GB

: 4GB Memoria : 64GB

: 64GB Fotocamera principale : Grandangolo 12 megapixel (ƒ/1.8), Teleobiettivo 12 megapixel (ƒ/2.4), Flash Quad-LED True-Tone

: Grandangolo 12 megapixel (ƒ/1.8), Teleobiettivo 12 megapixel (ƒ/2.4), Flash Quad-LED True-Tone Fotocamera anteriore : Grandangolo 7 megapixel (ƒ/2.2)

: Grandangolo 7 megapixel (ƒ/2.2) Altro: Face ID

