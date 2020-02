Google Pixel: 3 offerte sui modelli ricondizionati

Daniele Particelli,

Vi abbiamo già presentato Amazon Renewed, il servizio di Amazon per i prodotti ricondizionati, e dopo avervi suggerito le offerte da non perdere sugli iPhone ricondizionati, oggi facciamo il punto della situazione sui Google Pixel, gli smartphone di Google che sono riusciti ad imporsi sul mercato grazie alla potenza di Android e all’innovazione del colosso di Mountain View, che ad oggi si limita a realizzare smartphone della linea Pixel.

L’ultimo arrivato in casa Google è il Pixel 4, il top gamma della serie Pixel, ma i modelli precedenti sono ancora ufficialmente in vendita. Se, però, preferite non acquistare un dispositivo a prezzo pieno, potete buttarvi sulla garanzia di Amazon Renewed per i prodotti ricondizionati e portarvi a casa a prezzi vantaggiosi degli smartphone come nuovi.

Google Pixel 3

La presentazione del Pixel 3 di Google risale al 2018, ma ancora oggi questi dispositivi hanno ben poco da invidiare alla concorrenza di fascia media e possono vantare una fotocamera principale da 12.2 MP e la piena compatibilità con Android 10.

Peso : 148g

: 148g Dimensioni : 145,6 x 68,2 x 7,9 mm

: 145,6 x 68,2 x 7,9 mm Schermo : Display a schermo intero da 5,5″ OLED Flessibile

: Display a schermo intero da 5,5″ OLED Flessibile RAM : 4 GB di RAM LPDDR4x

: 4 GB di RAM LPDDR4x Processore : Qualcomm Snapdragon 845

: Qualcomm Snapdragon 845 Memoria : 64GB

: 64GB Fotocamera principale : Tecnologia Dual Pixel da 12,2 MP

1,4 μm, messa a fuoco automatica + tecnologia Dual Pixel a rilevamento di fase

: Tecnologia Dual Pixel da 12,2 MP 1,4 μm, messa a fuoco automatica + tecnologia Dual Pixel a rilevamento di fase Fotocamere anteriori: fotocamere grandangolari e teleobiettivi da 8 MP (grandangolo: apertura f/2.2 e DFoV 107°. Teleobiettivo: apertura f/1.8 e DFoV 75°)

Acquista su Amazon: Google Pixel 3 a 396,55 euro

Google Pixel 3 XL

Il Google Pixel 3 XL è la versione più grande del Google Pixel, presentato insieme al fratello minore. Dotato di schermo da 6,3″ QHD+ OLED con una risoluzione massima di 2960 × 1440 pixel, il dispositivo ha le stesse caratteristiche dell’altro.

Peso : 184g

: 184g Dimensioni : 158 x 76,6 x 7,9 mm

: 158 x 76,6 x 7,9 mm Schermo : Display a schermo intero da 6,3″ (QHD+ OLED at 523ppi)

: Display a schermo intero da 6,3″ (QHD+ OLED at 523ppi) RAM : 4 GB di RAM LPDDR4x

: 4 GB di RAM LPDDR4x Processore : Qualcomm Snapdragon 845

: Qualcomm Snapdragon 845 Memoria : 64GB

: 64GB Fotocamera principale : Tecnologia Dual Pixel da 12,2 MP

1,4 μm, messa a fuoco automatica + tecnologia Dual Pixel a rilevamento di fase

: Tecnologia Dual Pixel da 12,2 MP 1,4 μm, messa a fuoco automatica + tecnologia Dual Pixel a rilevamento di fase Fotocamere anteriori: fotocamere grandangolari e teleobiettivi da 8 MP (grandangolo: apertura f/2.2 e DFoV 107°. Teleobiettivo: apertura f/1.8 e DFoV 75°)

Acquista su Amazon: Google Pixel 3 XL a 424,36 euro

Google Pixel 3A

Il Google Pixel 3a è stato presentato da Google nel 2019 come variante più economica del Google Pixel 3 e la differenza di prezzo si rispecchia anche nelle caratteristiche. Schermo da OLED da 5,6″ e stessa fotocamera principale del suo predecessore, mentre la fotocamera frontale da 8 MP presenta un singolo sensore, pur potendo contare sulla tecnologia Night Sight e Super Res Zoom.

Peso : 147g

: 147g Dimensioni : 151,3 x 70,1 x 8,2 mm

: 151,3 x 70,1 x 8,2 mm Schermo : Display a schermo intero da 5,6″ (142,2 mm)

: Display a schermo intero da 5,6″ (142,2 mm) RAM : 4 GB di RAM LPDDR4x

: 4 GB di RAM LPDDR4x Processore : Qualcomm Snapdragon 670

: Qualcomm Snapdragon 670 Memoria : 64GB

: 64GB Fotocamera principale : Tecnologia Dual Pixel da 12,2 MP, Stabilizzazione ottica + elettronica delle immagini

: Tecnologia Dual Pixel da 12,2 MP, Stabilizzazione ottica + elettronica delle immagini Fotocamera anteriore: 8 MP con apertura ƒ/2.0

Acquista su Amazon: Google Pixel 3A a 389,89 euro