Smartphone Samsung ricondizionati: 5 modelli top

Daniele Particelli,

Il Samsung Galaxy S20 è stato ufficialmente presentato, ma il prezzo di lancio sarà proibitivo per molti utenti. Se siete alla ricerca della qualità di Samsung negli smartphone ma non volete spendere un occhio della testa, vi farà piacere sapere che i modelli precedenti della serie Galaxy possono ancora essere acquistati in versione ricondizionata con tutte le garanzie offerte da Amazon Renewed, il servizio di Amazon per i prodotti ricondizionati.

Cinque i modelli che vogliamo suggerirvi oggi, a cominciare dal meno recente: il Samsung Galaxy S6.

Samsung Galaxy S6

Il Samsung Galaxy S6 è il meno recente tra le nostre proposte di ricondizionati. Lanciato sul mercato nel 2015, oggi questo smartphone è indicato per chi non vuole spendere molto ed è ben consapevole del fatto che non si tratta di tecnologia particolarmente recente.

Nonostante gli anni, però, il Samsung Galaxy S6 può essere considerato ancora una dispositivo valido se non si hanno esigenze particolari. Aggiornabile ad Android 7.0, il dispositivo è comunque in grado di registrare video a 4K.

Peso : 138g

: 138g Dimensioni : 143.4 x 70.5 x 6.8 mm

: 143.4 x 70.5 x 6.8 mm Schermo : Super AMOLED 5.1″

: Super AMOLED 5.1″ RAM : 3 GB

: 3 GB CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53

: Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Memoria : 32GB

: 32GB Fotocamera principale : 16 MP 4K (2160p), 30 fps, stabilizzatore, slow motion

: 16 MP 4K (2160p), 30 fps, stabilizzatore, slow motion Fotocamera anteriore: 5 MP 2K, 30 fps

Samsung Galaxy S7

Il Samsung Galaxy S7 è il successore del Galaxy S6, presentato e lanciato sul mercato nel 2016 e diventato in poco tempo uno dei dispositivi più venduti di casa Samsung.

Peso : 152g

: 152g Dimensioni : 142,4 x 69,6 x7,9 mm

: 142,4 x 69,6 x7,9 mm Schermo : Quad HD Super AMOLED 5.1″

: Quad HD Super AMOLED 5.1″ RAM : 4 GB

: 4 GB CPU : Exynos Exynos 8890

: Exynos Exynos 8890 Memoria : 32GB

: 32GB Fotocamera principale : 12 MP Dual Pixel 4K (2160p) a 30 fps, stabilizzatore, slow motion (240 fps a 720p) f 1.7

: 12 MP Dual Pixel 4K (2160p) a 30 fps, stabilizzatore, slow motion (240 fps a 720p) f 1.7 Fotocamera anteriore: 5 MP 2K a 30 fps f1.7

Acquista su Amazon: Samsung Galaxy S7 a 196,73 euro

LEGGI ANCHE: Samsung Galaxy S20 in preordine su Amazon

Samsung Galaxy S7 Edge

Il Samsung Galaxy S7 Edge è la variante del Samsung Galaxy S7 con i lati dello schermo ricurvi. La caratteristiche sono le stesse dell’altro modello, dovete soltanto decidere se preferite lo schermo classico o questa versione ricurva.

Peso : 157g

: 157g Dimensioni : 150,9 x 72,6 x 7,7 mm

: 150,9 x 72,6 x 7,7 mm Schermo : Quad HD Super AMOLED 5.5″

: Quad HD Super AMOLED 5.5″ RAM : 4 GB

: 4 GB CPU : Exynos Exynos 8890

: Exynos Exynos 8890 Memoria : 32GB

: 32GB Fotocamera principale : 12 MP Dual Pixel 4K (2160p) a 30 fps, stabilizzatore, slow motion (240 fps a 720p) f 1.7

: 12 MP Dual Pixel 4K (2160p) a 30 fps, stabilizzatore, slow motion (240 fps a 720p) f 1.7 Fotocamera anteriore: 5 MP 2K a 30 fps f1.7

Acquista su Amazon: Samsung Galaxy S7 Edge a 249 euro

Samsung Galaxy S8

L’ultima proposta è la più recente, il Samsung Galaxy S8, lanciato sul mercato nel 2017. Ed è anche la proposta che vi suggeriamo più caldamente di valutare: schermo AMOLED da 5,8″ e processore Qualcomm Snapdragon 835 rendono questo dispositivo ancora piuttosto valido, soprattutto considerando il prezzo ridotto a cui è venduto oggi.

Peso : 155g

: 155g Dimensioni : 148.9 x 68.1 x 8 mm

: 148.9 x 68.1 x 8 mm Schermo : Touch screen 5.8″ Super-AMOLED 18.5:9

: Touch screen 5.8″ Super-AMOLED 18.5:9 RAM : 4 GB

: 4 GB CPU : Qualcomm Snapdragon 835

: Qualcomm Snapdragon 835 Memoria : 64GB

: 64GB Fotocamera principale : 12 megapixel f/1.7, video 2160p@30fps

: 12 megapixel f/1.7, video 2160p@30fps Fotocamera anteriore: 8 megapixel f/1.7, video 1440p@30fps

Acquista su Amazon: Samsung Galaxy S8 a 298 euro

LEGGI ANCHE: Samsung Galaxy Z Flip ufficiale: prezzo e uscita