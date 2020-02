Assassin’s Creed: Syndicate gratis su Epic Store

Marco Locatelli,

Assassin’s Creed Syndicate campeggia con orgoglio sulla home page di Epic Game Store, tra i “free games” in arrivo. Proprio così: l’ultimo capitolo della serie Ubisoft appartenente al vecchio “ciclo”, prima del reboot in salsa GDR di Origins e poi Odyssey, sarà disponibile gratis dal 20 al 27 febbraio.

Precisamente Assassin’s Creed Syndicate sarà gratuito da giovedì 20 febbraio fino alle 17.00 italiane del 27 febbraio. Una settimana di tempo per riscattare il gioco che – dobbiamo dirlo – non è proprio il migliore della saga, ma a 0 € resta comunque un ottimo affare.

Assassin’s Creed Syndicate, rilasciato nel 2015 e seguito di Unity, è ambientato nella Londra vittoriana di fine ‘800 e narra le gesta dei fratelli Jacob e Evie Frye. Una delle caratteristiche più interessanti di questo gioco, e unica per la saga, è la presenza di un duplice gameplay: Jacob rappresenta la forza bruta, mentre Evie è l’anima stealth del gioco. Durante l’avventura si potrà scegliere liberamente chi interpretare tra i due fratelli, ad eccezioni di alcune missioni. Come da tradizione, il giocatore farà la conoscenza di diverse personalità storiche dell’epoca, come Charles Dickens, Karl Marx, Charles Darwine e Florence Nightingale.

Se non vi ricordate bene di cosa stiamo parlando, a questo link potete vedere la nostra videorecensione di Assassin’s Creed Syndicate.

Al momento su Epic Games Store sono già disponibili per il download gratuito Kingdome Come: Deliverance, fino al 20 febbraio, Aztez, sempre fino al 20 febbraio e, insieme ad Assassin’s Creed: Syndicate, dal 20 al 27 febbraio si potrà scaricare gratuitamente pure Faeria.