Facebook Lite, disponibile la Dark Mode

Matteo Tontini,

Facebook è rimasta un po’ indietro per quanto riguarda la Dark Mode, che consente ad app e sistemi di assumere tonalità scure per non affaticare gli occhi in ambienti bui. Mentre Android 10 e la maggior parte delle applicazioni di Google hanno introdotto la modalità già da un po’, il colosso di Mark Zuckerberg non ha compiuto passi altrettanto audaci per offrirla ai suoi miliardi di utenti. I primi segni della Dark Mode su Facebook sono stati rinvenuti lo scorso novembre, ma la funzionalità non è ancora disponibile per tutti. Tuttavia, molti utenti di Facebook Lite hanno già la possibilità di attivare e disattivare la modalità scura come parte di quello che sembra un rollout particolarmente ampio.

L’opzione per attivare la Dark Mode in Facebook Lite, vale a dire la versione del social progettata per le regioni con scarsa connettività, è stata confermata dallo staff tecnico stesso. Per utilizzarla, basta fare tap sull’Hamburger Menu nella barra in alto a destra dello schermo e attivare la voce Dark Mode (che si trova proprio sotto Impostazioni). A quel punto, l’interfaccia utente cambierà colore e adotterà neri e grigi in modo uniforme per tutte le sezioni dell’applicazione.

Pare che Facebook abbia iniziato a introdurre la modalità scura nel mese di gennaio, ma soltanto adesso la funzione starebbe raggiungendo una base utenti più ampia. Indubbiamente si tratta di un’aggiunta gradita, perché facilità di utilizzo dell’applicazione anche in assenza di luce (visto che il bianco tende ad accecare), e molti utenti potrebbero anche iniziare a utilizzarla di default.