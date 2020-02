Samsung Galaxy S20, fotocamere rivoluzionarie

Luca Colantuoni,

Tra le numerose novità introdotte con la serie Galaxy S20 quelle che riguardano le fotocamere posteriori sono senza dubbio le più importanti. Samsung ha pubblicato un post sul sito ufficiale per illustrare le caratteristiche di sensori e obiettivi con particolare riferimento al Galaxy S20 Ultra, ovvero il modello più innovativo della serie.

I Galaxy S20 e S20+ hanno fotocamere con sensori da 12, 12 e 64 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo), mentre per il Galaxy S20 Ultra sono stati scelti sensori da 108, 12 e 48 megapixel. Risoluzioni più elevate significa più dettagli quando si effettua il cropping delle immagini. Rispetto ai Galaxy Note 10/10+, presi come riferimento da Samsung per evidenziare le differenze, sono stati introdotti cambiamenti anche in termini di dimensioni. Sensori più grandi permettono di catturare più luce e di ottenere scatti più nitidi in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sensore ISOCELL Bright HM1 da 108 megapixel del Galaxy S20 Ultra ha pixel da 0,8 micrometri. Grazie alla tecnologia Nonacell è possibile ottenere scatti più nitidi da 12 megapixel, combinando nove pixel in uno (equivalente ad un pixel da 2,4 micrometri). In presenza di forte illuminazione viene invece sfruttato l’algoritmo “re-mosaic” che rimappa i pixel in un pattern RGB per ottenere immagini più dettagliate.

Il Galaxy S20 Ultra ha un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom a periscopio. Lenti e sensore sono ruotati di 90 gradi rispetto allo smartphone, quindi la luce passa attraverso un prisma. Il cosiddetto Space Zoom 100x viene ottenuto combinando lo zoom otico ibrido 10x con la tecnologia Super Resolution Zoom che sfrutta l’elaborazione multi-frame basata sull’intelligenza artificiale. Il teleobiettivo da 64 megapixel dei Galaxy S20 e S20+ ha invece uno zoom ottico ibrido 3x e Super Resolution Zoom 30x.