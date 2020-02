Samsung TV: presentata la gamma 8K anche in Europa

Giacomo Ampollini,

Non è una novità che anche per quest’anno Samsung abbia intenzione di dare una ventata di aria fresca al proprio catalogo di TV. Al CES 2020 di Las Vegas aveva di fatto presentato i nuovi modelli 4K e 8K. L’ha rifatto, con la differenza che la presentazione è avvenuta in Europa.

Il prodotto di punta è ancora una volta la gamma 8K, più precisamente la serie Q950TS la quale è composta dai modelli con diagonale da 65,75 e 85 pollici; sfruttano tutti la tecnologia QLED. Il pannello di visualizzazione è un display Full-Array LED le cui dimensioni sono di appena 15 mm. È racchiuso da cornici appena visibili, 2,5 mm, che donano un aspetto unico al TV.

L’immagine ad alta definizione che viene garantita da questi dispositivi è merito del processore Quantum 8K di proprietà della stessa Samsung. Il display sarà in grado di mostrare in contenuti con 33 milioni di pixel. Non solo però. La presenza di un sistema supportato dall’Intelligenza Artificiale offre un’esperienza d’uso migliorata a tutto tondo. Tra le altre caratteristiche di questi nuovi modelli, una delle più importanti è la tecnologia di modalità d’Immagine adattiva, ovvero quella che serve per un’autoregolazione della luminosità a seconda delle condizioni dell’ambiente circostante. Se questi aspetti concorrono a garantire una riproduzione dell’immagine fedele alla fonte e di alta qualità, anche l’audio non è da meno. I modelli Q950TS sfruttano una funzione denominata OTS+, Object Tracking Sound Plus, che insieme agli altoparlanti integrati forniscono un effetto sonoro di prim’ordine.

Oltre a questa particolare serie di modelli 8K, Samsung ne ha presentate altre con la stessa risoluzione ovvero i Q900T e Q800T. C’è stato spazio anche per quelli 4K, nello specifico cinque gamme diverse con tecnologia sempre QLED: Q60T, Q70T, Q80T, Q90T e Q95T. A concludere il nuovo catalogo di TV ci sono Samsung Sero e Serif. Il primo è un dispositivo con pannello da 47 pollici in grado di orientarsi sia in orizzontale che in verticale. Il secondo è un gamma di modelli la cui caratteristica principale è il design esterno, pensati quindi per chi cerca qualcosa di più artistico come un televisore con telaio in legno.