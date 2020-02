Honor View 30 Pro e 9X Pro con store AppGallery

Luca Colantuoni,

A poche ore di distanza dall’annuncio dello Huawei Mate Xs, Honor ha presentato i nuovi smartphone di fascia alta e media View 30 Pro e 9X Pro. Invece dei servizi Google, il produttore cinese ha installato gli Huawei Mobile Services con lo store AppGallery. Entrambi dovrebbero arrivare sul mercato italiano.

Honor View 30 Pro

Honor View 30 Pro è la versione internazionale del V30 Pro disponibili in Cina. Lo smartphone ha una cover in vetro con Aurora Nanotexture, una tecnica che ha permesso di ottenere una sfumatura cromatica sulla superficie opaca. Lo schermo FullView da 6,57 pollici ha una risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e due fori nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza delle fotocamere frontali da 32 e 8 megapixel (standard e ultra grandangolare). Lo screen-to-body ratio è pari al 91,46%.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 990 5G con modem 5G integrato, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il sistema SuperSensing Triple Camera posteriore è composto da una fotocamera principale da 40 megapixel, una fotocamera da 12 megapixel con obiettivo ultra grandangolare e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, LTE e 5G SA/NSA. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali laterale, la porta USB Type-C e la batteria da 4.100 mAh con ricarica rapida da 40 Watt, wireless da 27 Watt e wireless inversa. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia Magic UI 3.0.1. Il prezzo non è noto.

Honor 9X Pro

Honor 9X Pro è invece la versione potenziata di Honor 9X. Lo smartphone conserva diverse caratteristiche del modello inferiore, ma integra un processore ocra core Kirin 810, 6 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo schermo FullView da 6,59 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Non ci sono notch o fori perché la fotocamera frontale pop-up da 16 megapixel è nascosta nel bordo superiore, dal quale fuoriesce grazie al meccanismo motorizzato.

La dotazione hardware comprende inoltre tre fotocamere posteriori da 48, 8 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e profondità), moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, porta USB Type-C e batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1, ma è previsto a breve l’aggiornamento ad Android 10. Il prezzo dello smartphone è 249 euro.