Samsung continua a dominare il mercato delle TV

Giacomo Ampollini,

Il 2019 è stato il quattordicesimo anno di fila in cui Samsung si è imposta come leader mondiale nelle vendite di TV. Un mercato che il colosso sudcoreano sta guidando sopratutto grazie ai modelli QLED, il fiore all’occhiello del marchio. Non c’è partita neanche per la connazionale LG, l’altro produttore forte dei suoi modelli OLED, visto che le sue vendite sono state quasi la metà.

Samsung è riuscita ad accaparrarsi quasi un quinto dell’interno mercato per il 2019, più precisamente il 19,8% per quanto riguarda le sole spedizioni; i dati sono stati resi noti da IHS Markit. A livello di profitto la fetta è ancora più grande. Si parla del 30,9% a livello globale, una crescita su base annua del 1,9%. Per quanto riguarda i modelli QLED sopracitati, la quota è raddoppiata rispetto al 2018.

Il segmento del mercato in cui Samsung la fa da padrona indiscussa e quello dei prodotti TV top di gamma. Le offerte del 2019 hanno conquistato la maggioranza assoluta, il 52.4%. A seguire si trova Sony, ma con una distanza molto ampia. La sua quota è del 24,7%. Il primo rivale sui profitti continua a rimanere LG Electronics Inc. che dalla sua ha il 16.3% del mercato, meno della metà della quota di Samsung, mentre a seguire si trova Sony Corp. con un 9,4%. Se si guarda solo al dato delle spedizioni invece, al secondo posto si trova sempre LG con il 12.2%, ma al terzo posto è presente TCL Corp. con un 9,2%.

Anche per quest’anno Samsung ha intenzione di mantenere il suo primato e, onestamente, risulta difficile ipotizzare che qualche altro marchio riesca a spodestarla, per lo meno sul breve periodo. Con gli annunci fatti al CES 2020 di Las Vegas, i quali sono stati replicati anche in Europa questo mese, la prospettiva è di migliorare ulteriormente i profitti di questo segmento di mercato.