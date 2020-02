Sony annuncia Xperia 1 II, 10 II e Pro

Luca Colantuoni,

Sony ha annunciato tre nuovi smartphone con interessanti caratteristiche, tra cui spiccano le tre fotocamere posteriori che permetterono di ottenere scatti di elevata qualità. Gli Xperia 1 II e Xperia 10 II, successori degli Xperia 1 e Xperia 10 presentati al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, arriveranno in Europa nel corso della primavera. Xperia Pro è invece destinato al mercato giapponese. Xperia L4 è stato presentato la scorsa settimana.

Xperia 1 II

Xperia 1 II è il nuovo top di gamma del produttore giapponese. Lo smartphone possiede tre fotocamere posteriori con sensori da 12 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.7), tele (f/2.4) e ultra grandangolare (f/2.2). Sony ha utilizzato diverse tecnologie presente nelle fotocamere Alpha. Xperia 1 II è il primo smartphone al mondo con scatto a raffica fino a 20 fps e calcolo AF/AE continuo a 60 volte/sec. Il Real-Time Eye AF effettua la messa a fuoco tracciando gli occhi di persone e animali. L’autofocus funziona anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie ai sensori Dual Photo Diode e 3D iToF.

Non manca la modalità Pro che permette di impostare manualmente i parametri di scatto attraverso un’interfaccia simile a quella delle fotocamera Alpha. Gli utenti possono inoltre registrare video 2K@120fps e 4K@24/25/30/60fps, entrambi con HDR. Lo smartphone ha uno schermo OLED HDR 21:9 da 6,5 pollici con risoluzione 4K e integra il processore Snapdragon 865, modem 5G sub-6GHz, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La fotocamera frontale ha un sensore da 8 megapixel.

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri, gli altoparlanti stereo frontali con supporto Dolby Atmos, 360 Reality Audio con decodifica hardware e batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida (50% in 30 minuti) e wireless Qi. Il sistema operativo è Android 10. Lo smartphone ha infine ricevuto le certificazioni IP65/68. Sarà disponibile in due colori: nero e viola.

Xperia 10 II

Xperia 10 II è invece un modello di fascia media con schermo OLED da 6 pollici con risoluzione full HD+ e tecnologia Triluminos. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 665, 4 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamera frontale da 8 megapixel, fotocamere posteriori da 8, 12 e 8 megapixel (ultra grandangolare, standard e tele), lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, connettività LTE e batteria da 3.600 mAh. Il sistema operativo è Android 10. Sarà disponibile nelle colorazioni bianco e nero.

Xperia Pro

Xperia Pro, attualmente in sviluppo, ha specifiche simili a Xperia 1 II con tre importanti differenze. La storage è 512 GB, mentre accanto alla porta USB 3.1 Type-C è presente un ingresso HDMI che consente il collegamento di fotocamere e videocamere. È possibile quindi sfruttare la connettività 5G per trasmettere i contenuti video. Oltre alle frequenze sub-6GHz, lo smartphone supporta anche le frequenze mmWave. Come detto, questo modello non sarà disponibile in Europa.