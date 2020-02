Luca Colantuoni,

Arriva oggi in Italia un nuovo operatore virtuale: Very Mobile. L’ingresso sul mercato avviene con un’offerta molto interessante destinata ai primi 20.000 clienti: minuti/SMS illimitati e 30 GB di traffico Internet a 4,99 euro/mese. Very Mobile è un brand del gruppo CK Hutchison, di cui fa parte Wind Tre, quindi sfrutta la sua rete 4G con velocità massima di 30 Gbps in download e upload.

L’offerta può essere attivata da tutti gli utenti (nuovi numeri o portabilità), pagando 25 euro per SIM e attivazione. Chi proviene da specifici operatori (BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Ho Mobile, Iliad, Intermatica, Kena Mobile, Linkem, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU) pagherà solo 5 euro. La spedizione a domicilio della SIM è gratuita. Non è necessaria la presenza dell’intestatario, in quanto l’attivazione avviene con la video identificazione tramite app Very Mobile per Android e iOS (servono SIM, carta d’identità e codice fiscale).

L’offerta si rinnova ogni mese nello stesso giorno. L’addebito avviene sul credito residuo ed è possibile utilizzare il servizio di ricarica automatica. Se i GB inclusi nell’offerta sono esauriti, la navigazione Internet viene bloccata. È possibile riattivarla tramite il pulsante “Rinnova ora”. Ciò significa che verrà effettuato un rinnovo anticipato. In Europa è possibile utilizzare tutti i minuti e tutti gli SMS, ma solo 2,4 GB di dati.

L’importo della ricarica è 5, 10, 15, 20, 25 e 50 euro. Può essere effettuata sul sito web con PayPal e carte VISA/Mastercard, con l’app e presso i punti vendita Sisal e Lottomatica. I servizi a pagamento e le chiamate internazionali sono bloccati, ma possono essere sbloccati nell’app. Garantito invece l’arrivo degli SMS bancari.

Nell’offerta sono inclusi i servizi Ti ho cercato (informa sulle chiamate ricevute quando il cellulare è spento o non raggiungibile) e RingMe (prenotazione della richiamata verso un numero momentaneamente non raggiungibile). I numeri di assistenza sono 800994444 (nuovi clienti) e 1929 (già clienti). Il prefisso dei nuovi numeri è 388.