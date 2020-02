Honor annuncia MagicBook e Magic Earbuds

Luca Colantuoni,

Honor ha annunciato numerosi prodotti durante l’evento trasmesso in streaming ieri sera. Oltre agli smartphone View 30 Pro e 9X Pro, il produttore cinese ha presentato i notebook MagicBook 14 e 15, gli auricolari wireless Magic Earbuds e la nuova serie di cinturini EasyFit per lo smartwatch MagicWatch 2. I nuovi dispositivi dovrebbero arrivare anche in Italia.

I MagicBook 14 e 15 condividono il design e quasi tutte le specifiche, ad eccezione della dimensione dello schermo e della capacità della batteria. Il MagicBook 14 ha uno schermo da 14 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integra il processore AMD Ryzen 5 3500U con GPU Radeon Vega 8, affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe NVMe da 256/512 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sotto il pulsante di accensione, la webcam pop-up, il jack audio da 3,5 millimetri, le porte USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A e USB Type-C, l’uscita HDMI e la batteria da 56 Wh.

Il MagicBook 15 ha invece uno schermo da 15,6 pollici e una batteria da 42 Wh. invariate le rimanenti specifiche. Il sistema operativo è Windows 10. La funzionalità MagicLink 2.0 permette di trasferire i file tra notebook e smartphone con il drag&drop. Due i colori disponibili: Mystic Silver e Space Gray. Il prezzo della versione con SSD da 256 GB è 599 euro.

Gli auricolari wireless Magic Earbuds integrano un chip Bluetooth 5.0 e supportano la tecnologia di cancellazione attiva del rumore mediante tre microfoni. Il rumore ambientale viene automaticamente ridotto durante le chiamate. In ogni auricolare è presente una batteria da 37 mAh che offre un’autonomia fino a 3,5 ore. La custodia di ricarica con batteria da 410 mAh incrementa la durata fino a 13 ore. Saranno in vendita da aprile ad un prezzo di 129 euro.

Honor ha infine svelato i cinturini EasyFit per il MagicWatch 2. Saranno disponibili da aprile in due misure (42 e 46 millimetri), otto colori e diversi materiali, tra cui fluoroelastomero e pelle italiana. Il prezzo è 35,90 euro.