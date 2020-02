Lenovo aggiorna i notebook ThinkPad

Luca Colantuoni,

Lenovo ha annunciato nuovi notebook delle serie ThinkPad T, X e L con processori Intel Core vPro di decima generazione e AMD Ryzen Pro 4000. I nove modelli condividono alcune tecnologie, come la connettività Wi-Fi 6, mentre altre sono presenti solo sulle serie più costose. Su tutti è ovviamente installato Windows 10.

Molte funzionalità sono ovviamente tipiche del settore business, tra cui Modern Standby (disponibile sui ThinkPad T e X) che permette di rimanere connessi ad Internet, mantenendo bassi i consumi. I moduli Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) e LTE Cat. 16 (su ThinkPad T e X) garantiscono elevate velocità di download, mentre i tasti funzione dedicati consentono di rispondere rapidamente alle chiamate. I ThinkPad T sono disponibili anche con schermo Ultra HD e Dolby Vision, mentre il ThinkPad X13 Yoga ha uno schermo OLED 4K opzionale. Tutti i notebook hanno ricevuto la certificazione MIL-STD-810G e offrono soluzioni per sicurezza e privacy, come il lettore di impronte digitali e il ThinkShutter per la webcam.

I ThinkPad T14, T14s e T15 con schermi da 14 e 15,6 pollici sono disponibili con processori Intel Core vPro di decima generazione (T14 e T15) e AMD Ryzen Pro 4000 (T14 e T14s). Il sistema operativo è Windows 10 Pro. Saranno in vendita dal secondo trimestre (dopo il lancio dei processori Intel). I prezzi base sono 849, 1.029 e 1.079 dollari, rispettivamente.

I ThinkPad X13 e X13 Yoga hanno specifiche simili, ma uno schermo da 13,3 pollici. Il modello Yoga è ovviamente un convertibile che può essere utilizzato come un tablet. Entrambi integrano i processore Intel Core vPro di decima generazione, mentre solo il ThinkPad X13 è disponibile con processori AMD Ryzen Pro 4000. Saranno in vendita dal secondo trimestre. I prezzi base sono 849 e 1.099 dollari, rispettivamente.

I ThinkPad L14, L15, L13 e L13 Yoga rappresentano infine l’offerta entry level per gli utenti aziendali. ThinkPad L14 e L15 sono offerti con processori Intel Core vPro e AMD Ryzen Pro 4000, mentre i ThinkPad L13 e L13 Yoga integrano solo i processori Intel. Saranno in vendita dal secondo trimestre. I prezzi base sono 649, 649, 679 e 799 dollari, rispettivamente.