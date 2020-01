CES 2020: AMD Ryzen 4000 Mobile e Radeon RX 5600

Luca Colantuoni,

AMD ha annunciato interessanti novità al CES 2020 di Las Vegas. Si tratta dei processori Ryzen 4000 Mobile con GPU Radeon integrata, del potente processore Ryzen Threadripper 3990X a 64 core e delle GPU Radeon RX 5600 per desktop e notebook.

AMD Ryzen 4000 Mobile

I nuovi processori Ryzen 4000 Mobile sono basati sull’architettura Zen 2 a 7 nanometri. Il chipmaker di Sunnyvale offre due modelli della serie H con TDP di 45 Watt e cinque modelli della serie U con TDP di 15 Watt. I Ryzen 7 4800H e Ryzen 5 4600H integrano 8 e 6 core, rispettivamente, che funzionano ad una frequenza base di 2,9 e 3 GHz, ma possono raggiungere i 4,2 e 4 GHz su singolo core. Gli altri processori sono Ryzen 7 4800U/4700U (8 core), Ryzen 5 4700U/4600U (6 core) e Ryzen 3 4300U (4 core) con frequenze base comprese tra 1,8 e 2,7 GHz (tra 4,2 e 3,7 con Turbo). Tutte le CPU supportano fino a 64 GB di RAM LPDDR4x.

AMD afferma che il Ryzen 7 4800U offre prestazioni in multithread fino al 90% superiori e grafiche fino al 18% superiori a quelle dell’Intel Core i7-1065G7. Il Ryzen 7 4800H è più veloce dell’Intel Core i7-9750H nelle operazioni multithread (+46%), nella codifica video 4K (+25%) e nella simulazione fisica dei giochi (+39%).

AMD Ryzen Threadripper 3990X

Il Ryzen Threadripper 3990X è il primo processore HEDT al mondo con 64 core (128 thread). La CPU funziona ad una frequenza base di 2,9 GHz e può raggiungere i 4,3 GHz in modalità Turbo. Il totale di cache è 288 MB, mentre le linee PCIe 4.0 sono 88 (processore + chipset AMD TRX40). Il TDP è 280 Watt. Le prestazioni sono fino al 51% superiori a quelle del Threadripper 3970X. Sarà disponibile dal 7 febbraio ad un prezzo di 3.990 dollari.

AMD Radeon RX 5600

La serie Radeon RX 5600 si posiziona, in termini di prestazioni e prezzo, tra le serie Radeon RX 5700 e Radeon RX 5500. AMD offre la Radeon RX 5600 XT per desktop, la Radeon RX 5600 per gli OEM e le Radeon RX 5700M/5600M per notebook. tutte sono ovviamente basate sulla GPU Navi 10 a 7 nanometri (architettura RDNA).

La Radeon RX 5600 XT integra 36 CU (Compute Unit) e 6 GB di memoria GDDR6 (bus a 192 bit), mentre la Radeon RX 5600 integra 32 CU. Le Radeon RX 5700M/5600M integrano invece 36 CU e differiscono per la quantità di memoria (8 e 6 GB) e l’ampiezza del bus (256 e 192 bit). La Radeon RX 5600 XT sarà disponibile dal 21 gennaio tramite i partner di AMD. Il prezzo è 279,00 dollari.