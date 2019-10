AMD annuncia le GPU Radeon RX 5500

Luca Colantuoni,

AMD ha annunciato la seconda serie di GPU basate sull’architettura Navi a 7 nanometri. Le Radeon RX 5500 sono indirizzate agli utenti che cercano prestazioni elevate, ma che non hanno un budget sufficiente per acquistare le Radeon RX 5700. Oltre al modello desktop, il chipmaker californiano ha presentato anche la Radeon RX 5500M, versione per per gaming laptop.

La Radeon RX 5500, composta da 6,4 miliardi di transitori, integra 22 Compute Unit (CU) e 1.408 stream processor che operano ad un frequenza massima di 1.845 MHz e offrono prestazioni fino a 5,2 TFLOPS. La GPU supporta fino a 8 GB di memoria GDDR6 con bus ampio 128 bit che raggiungono una velocità di 14 Gbps. Nonostante sia stata progettata per i giochi con risoluzione massima di 1080p, AMD promette prestazioni fino al 37% superiori a quella della NVIDIA GeForce GTX 1650.

L’azienda di Sunnyvale non ha fornito prezzi e disponibilità perché le GPU verranno offerte agli OEM. I partner di AMD realizzeranno le schede video utilizzando la nuova GPU. Stesso discorso per i produttori di notebook che adotterà la nuova Radeon RX 5500M. La versione mobile ha lo stesso numero di CPU e stream processor, ma la frequenza massima è inferiore: 1.645 MHz. La GPU raggiunge i 4,6 TFLOPS e supporta fino a 4 GB di memoria GDDR6. Le prestazioni sono il 30% più elevata rispetto alla GeForce GTX 1650.

Il primo prodotto con Radeon RX 5500M ad arrivare sul mercato (fine ottobre) sarà il notebook MSI Alpha 15. Seguiranno poi (novembre) i PC desktop HP Omen Obelisk e Pavilion, Lenovo Legion T530 e IdeaCentre T540 con Radeon RX 5500. A dicembre sarà invece disponibile il PC Acer Nitro 50. Gli utenti potranno inoltre acquistare le schede video di ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire e XFX.