Computex 2019: AMD Ryzen 3000 e Radeon RX 5700

Luca Colantuoni,

AMD ha inaugurato il Computex 2019 di Taipei con due importanti annunci. Il chipmaker di Sunnyvale ha svelato i nuovi processori desktop Ryzen 3000 basati sull’architettura Zen 2 a 7 nanometri. Presentata inoltre la serie Radeon RX 5700 basata sull’architettura Navi a 7 nanometri, ma si dovrà attendere l’evento del 10 giugno all’E3 per conoscere tutti i dettagli.

AMD Ryzen 3000

La serie è composta da cinque processori. Il top di gamma è il Ryzen 9 3900X con 12 core/24 thread, frequenza di clock pari a 3,8 GHz (4,6 GHz con Turbo Boost), 70 MB di cache totale e TDP di 105 Watt. In base ai test effettuati con Blender Render, le prestazioni sono fino al 16% superiori a quelle del Core i9-9920X di Intel. Per la fascia mainstream saranno disponibili due CPU: Ryzen 7 3800X e Ryzen 7 3700X con 8 core/16 thread e 36 MB di cache. Le frequenze sono 3,9/4,5 GHz e 3,6/4,4 GHz, mentre i TDP sono 105 e 65 Watt, rispettivamente.

Ci sono infine due processori economici: Ryzen 5 3600X e Ryzen 5 3600 con 6 core/12 thread, frequenze di 3,8/4,4 GHz e 3,6/4.2 GHz, 35 MB di cache, TDP di 95 e 65 Watt. AMD non ha specificato il tipo di controller per la RAM, ma i processori dovrebbero supportare le DDR4-3200. Tutti i modelli supportano lo standard PCIe 4.0 in abbinamento con il nuovo chipset X570 per socket AM4. La nuova serie Ryzen 3000 sarà in vendita dal 7 luglio.

AMD Radeon RX 5700

Le informazioni complete della serie Radeon RX 5700 verranno fornite durante l’E3 di Los Angeles. AMD ha anticipato però qualche dettaglio. La nuova architettura Radeon DNA (RDNA) permette di realizzare GPU fino a 1,25 volte più veloci e 1,5 volte più efficienti rispetto all’attuale GCN (Graphics Core Next) usata per le GPU Vega.

Le schede video supportano le memorie GDDR6 e l’interfaccia PCIe 4.0. Durante una dimostrazione, la GPU AMD ha superato del 10% una NVIDIA RX 2070 nel gioco Strange Brigade. Le schede video arriveranno sul mercato nel mese di luglio.