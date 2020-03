Oppo Reno3 Pro, modem 4G e due fotocamere frontali

Luca Colantuoni,

Oppo aggiunge un terzo modello alla serie Reno3 annunciata in Cina a fine dicembre. Il produttore ha svelato in India un altro Reno3 Pro, ma con caratteristiche molto diverse da quelle dell’omonimo modello cinese. Lo smartphone ha infatti un design più tradizionale e specifiche inferiori (non è presente il modem 5G). Non è noto al momento quale dei due arriverà in Europa.

Il Reno3 Pro 4G possiede uno schermo (flat) Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e refresh rate di 60 Hz. Lo screen-to-body ratio del 91,5% è stato ottenuto riducendo lo spessore delle cornici e utilizzando due fotocamere frontali in-display con sensori da 44 e 2 megapixel (standard e profondità). Il Reno3 Pro 5G ha invece un schermo dual edge da 90 Hz e una singola fotocamera frontale in-display da 32 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il recente processore octa core MediaTek Helio P95, affiancato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Il modulo fotografico posteriore ha invece lo stesso design e cambia solo la fotocamera principale (64 megapixel invece di 48 megapixel), mentre le altre tre rimangono invariate. Oppo ha infatti scelto sensori da 8, 13 e 2 megapixel (ultra grandangolare, teleobiettivo con zoom ottico 2x e monocromatico).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C, gli altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, il jack audio da 3,5 millimetri e la radio FM. Assente il chip NFC. La batteria da 4.025 mAh supporta la ricarica rapida VOOC Flash Charge 4.0 da 30 Watt (100% in 56 minuti).

Il sistema operativo è ColorOS 7 basato su Android 10. Il Reno3 Pro 4G sarà disponibile dal 6 marzo in tre colorazioni: Auroral Blue, Midnight Black e Sky White. I prezzi sono 29.990 rupie (8GB+128GB) e 32.990 rupie (8GB+256GB), pari a circa 373 e 410 euro al cambio attuale (tasse escluse).