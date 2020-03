Realme Band, fitness tracker economico

Luca Colantuoni,

Lo Xiaomi Mi Band 4 ha trovato un temibile concorrente. Il Realme Band, annunciato insieme agli smartphone della serie Realme 6, è infatti un fitness tracker economico con interessanti caratteristiche, tra cui lo schermo touch a colori, il monitoraggio del sonno e la misurazione dei battiti cardiaci.

Il Realme Band ha uno schermo da 0,96 pollici con risoluzione di 160×80 pixel e un pulsante virtuale nella parte inferiore. Il design ricorda chiaramente il Microsoft Band, in quanto il dispositivo ha una forma rettangolare con lati netti. Il cinturino in polimero (colori nero, giallo e verde) è intercambiabile e, quando staccato dal corpo principale, svela il connettore USB che permette di effettuare la ricarica senza la necessità di utilizzare un cavo. Il fitness tracker è resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP68).

Il Realme Band integra un cardiofrequenzimetro e un accelerometro che possono essere sfruttati per monitorare i battiti cardiaci e la qualità del sonno. Il dispositivo supporta nove sport: corsa, camminata, escursionismo, arrampicata, yoga, ciclismo, spinning, sollevamento pesi e cricket. I dati relativi a tre sport possono essere memorizzati direttamente nel fitness tracker. La selezione dello sport avviene tramite l’app Realme Link. Quest’ultima consente anche di cambiare i quadranti (dial faces) e di leggere tutti i dati dell’attività fisica.

Altre utili funzionalità sono Idle Alert (l’utente viene inviato a muoversi se passa troppo tempo seduto) e Drink Reminder (viene consigliato di bere). Non mancano ovviamente le notifiche per chiamate, SMS e le app più note, come Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Twitter, Gmail, YouTube e TikTok. Il Realme Band può essere utilizzato anche per sbloccare lo smartphone. La batteria da 90 mAh offre un’autonomia fino a 10 giorni. Il prezzo è 1.499 rupie, pari a circa 18 euro.