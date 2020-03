DAZN: le partite da recuperare della 26^ giornata

Matteo Tontini,

DAZN e Sky hanno visto saltare le rispettive programmazioni a causa dell’epidemia di coronavirus, diffusasi anche in Italia. Da domenica scorsa c’è un po’ di confusione riguardo al calendario della Serie A, dato che soltanto quattro delle dieci partite della 26^ giornata sono state disputate come da programma. Per esempio, c’era il rischio che il cosiddetto “derby d’Italia” tra Juve e Inter si giocasse nel mese di maggio, come anche gli altri match lasciati in sospeso.

A fare chiarezza ha pensato la Lega calcio, che ha comunicato in via ufficiale date, orari ed emittenti dei recuperi. Tutti gli scontri si giocheranno ovviamente a porte chiuse per evitare che le persone si accalchino negli stadi. Di seguito è possibile dare un’occhiata alla programmazione DAZN delle partite da recuperare:

Domenica ore 12.30 Parma – SPAL DAZN

Domenica ore 15 Milan – Genoa DAZN

Domenica ore 15 Sampdoria – Hellas Verona Sky

Domenica 18 Udinese – Fiorentina Sky

Domenica ore 20.45 Juventus – Inter Sky

Lunedì ore 18.30 Sassuolo – Brescia Sky

La piattaforma di Perform Group trasmetterà i recuperi di Parma e Milan: gli emiliani affronteranno la squadra ferrarese per cercare di guadagnare punti preziosi in classifica, dopo la vittoria importante sul Sassuolo (tra l’altro, il Parma deve recuperare anche la partita contro il Torino, valida per la 25^ giornata); i rossoneri, invece, affronteranno in casa il Genoa, dopo il pareggio contro la Fiorentina.

Di recente, la piattaforma di streaming sportiva ha annunciato l’intenzione di espandersi in 200 Paesi in tutto il mondo entro la primavera: l’obiettivo dei vertici è quello di diventare competitivi sia all’estero che negli Stati Uniti.