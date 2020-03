Galaxy Z Flip Thom Browne è disponibile in Italia

Giacomo Ampollini,

Nella giornata di oggi, venerdì 6 gennaio, Samsung Electronics e Thom Browne hanno annunciato che l’edizione speciale dello smartphone pieghevole di nuova generazione è disponibile anche in Italia. Si tratta del Galaxy Z Flip Thom Browne Edition, un prodotto nato dalla collaborazione delle due aziende, due icone del loro settore di appartenenza, tecnologico e moda.

Questa edizione del Galaxy Z Flip è ora disponibile all’acquisto tramite il sito ufficiale di Samsung e anche nell’esclusivo pop-up store all’interno di 10 Corso Como a Milano, ma in questo caso solo fino a domenica 8 marzo. Tale versione dello smartphone pieghevole è stata rilasciata finora in mercati selezionati. Oltre al nostro c’è Cina, Francia, Hong Kong, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. È un prodotto nato dalla partnership di queste due grazie aziende, due marchi che si sono sempre contraddistinti sul mercato. Con questo smartphone, viene offerta un’esperienza unica nel suo genere. Sono state combinate le caratteristiche innovative del Galaxy Z Flip con lo stile sartoriale unico di Thom Browne.

Lo smartphone si presenta con un esterno grigio in pelle zigrinata con i colori distintivi dello stilista al centro. Da aperto si possono notare altri dettagli come le iconiche tendine a veneziana sullo schermo. Compaiono nel momento in cui si accende o si spegne il dispositivo. È presente anche uno sfondo personalizzato Thom Browne. Non è finita qui però, con l’acquisto del suddetto viene fornita un’esclusiva confezione appositamente progettata e caratterizzata dal logo impunturato. Sono presenti ulteriori accessori, anche questi personalizzati, il Galaxy Watch Active 2, i Galaxy Buds+ e una custodia in pelle. Il costo dell’interno pacchetto è di 2,580 euro.