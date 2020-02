Samsung Galaxy Z Flip ufficiale: prezzo e uscita

Matteo Tontini,

Samsung ha annunciato il suo primo telefono pieghevole un anno fa, scatenando reazioni contrastanti. Il fragile design del Galaxy Fold ha causato notevoli rinvii e il suo prezzo eccessivamente elevato spingeva a chiedersi a chi fosse destinato esattamente lo smartphone. Tuttavia, ciò non ha impedito a Samsung di riprovare: la società ha così annunciato il Samsung Galaxy Z Flip, il suo nuovo smartphone pieghevole – che si avvale di un design piuttosto simile al recente Razr di Motorola.

Diversi leak avevano già permesso al pubblico di scoprire diverse caratteristiche del dispositivo, che presenta un grande schermo da 6,7 pollici quando è aperto. Da chiuso, invece, ha una forma quasi quadrata, con un piccolo schermo sul retro destinato alle notifiche (e utile per scattarsi selfie quando lo smartphone è chiuso). Assumendo dimensioni simili a quelle di un portafoglio, si conferma un device compatto ed elegante, comodo da tenere in tasca o in borsa. Aprendo Samsung Galaxy Z Flip, si può notare lo stesso tipo di piega centrale trovata sul Galaxy Fold, ma stavolta il colosso coreano utilizza un vetro molto sottile anziché un rivestimento di plastica. La risoluzione dello schermo aperto è di 2636×1080.

Per quanto riguarda il meccanismo di chiusura, lo smartphone può rimanere aperto in diverse angolazioni (un po’ come un laptop). C’è anche una Modalità Flex, che divide automaticamente il display in due schermi da 4 pollici e consente all’utente di vedere immagini, video o quant’altro nella metà superiore per poi lasciare commenti o cercare altre clip in quella inferiore.

La fotocamera anteriore è da 10 megapixel con apertura F/2.4, e va ad aggiungersi alle due fotocamere sul retro. Quella grandangolare principale ha un sensore da 12 megapixel con apertura F/1.8, stabilizzazione ottica dell’immagine e zoom digitale fino a 8X. La seconda fotocamera ha, ugualmente, un sensore da 12 megapixel, ma conta su un’apertura F/2.2 e un campo visivo di 123 gradi.

La società coreana ha affermato che Samsung Galaxy Z Flip ha un processore Qualcomm Snapdragon 855+ (7 nanometri a 64 bit). È inoltre dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione; la batteria ha una potenza di 3.300 mAh. Completano il pacchetto la ricarica wireless a 9W e quella rapida a 15W.

Lo smartphone pieghevole di Samsung sarà disponibile in quantità limitate nelle colorazioni Mirror Purple e Mirror Black a partire dal 14 febbraio 2020, a un prezzo consigliato di 1.520 euro.