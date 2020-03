OnePlus IDEAS, suggerimenti dalla community

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha sempre apprezzato i feedback degli utenti durante lo sviluppo dei prodotti e la correzione dei bug. La nuova piattaforma OnePlus IDEAS permette di suggerire miglioramenti che verranno commentati e votati dalla community. OnePlus ha previsto anche premi per le idee più innovative.

Il produttore spiega che IDEAS consente agli utenti di condividere i feedback e di esprimere il supporto attraverso il voto. In particolare, OnePlus chiede alla community di contribuire al miglioramento del software, ovvero di OxygenOS e delle sue funzionalità. L’iniziativa si svolgerà tra il 5 marzo e il 30 aprile 2020. Gli utenti devono effettuare il login alla pagina dedicata, scegliere l’etichetta (argomento), inserire un titolo e descrivere l’idea in modo chiaro. Ogni post ha un pulsante Like (un cuore) e uno spazio per aggiungere il commento.

OnePlus effettuerà un processo di selezione ogni due settimane per un totale di quattro turni. In ogni turno verranno scelte le 5 idee più votate che saranno esaminate dal team di ricerca e sviluppo software. Ad ogni idea inviata verranno assegnati 20 crediti Community. Le 5 idee più votate riceveranno 1.000 crediti, un badge Customized Community e gli auricolari OnePlus Bullets Wireless 2. Gli autori delle idee effettivamente implementate da OnePlus verranno premiati con un biglietto VIP, un volo e una sistemazione per una notte in occasione di un prossimo evento. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato all’inizio di maggio.

Al momento le idee può votate sono quelle per la funzionalità Always-on Display, le notifiche tramite una luce laterale, nuove opzioni per lo slider Alert, la possibilità di collegare lo smartphone al PC (come avviene per Samsung DeX) e una vera modalità “one handed” (uso con una sola mano).