Oppo Find X2 Series, schermo da 120 Hz e zoom 60x

Luca Colantuoni,

A distanza di circa due anni dal lancio del rivoluzionario Find X con fotocamere pop-up, Oppo ha annunciato la nuova serie Find X2 durante un evento trasmesso in streaming. Il produttore cinese ha scelto un design più tradizionale (quindi nessun sistema motorizzato), ma ha sfruttato al massimo tutte le moderne tecnologie, tra cui lo schermo da 120 Hz e il teleobiettivo a periscopio.

Il Find X2 Pro possiede uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (3168×1440 pixel), refresh rate di 120 Hz e supporto HDR10+. Nell’angolo superiore sinistro c’è un piccolo foro in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel. Invece per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 48, 48 e 13 megapixel, abbinati ad obiettivi standard, ultra grandangolare e tele con zoom ibrido 10x e digitale 60x. Secondo gli esperti di DxoMark, il Find X2 Pro è il miglior camera phone in assoluto.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 865, 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage UFS 3.0. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G SA/NSA. Sono presenti anche il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos.

La batteria da 4.260 mAh supporta la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 Watt (100% in 38 minuti). Il sistema operativo è ColorOS 7.1 basato su Android 10. Il Find X2 sarà disponibile dall’8 maggio ad un prezzo di 1.199 euro.

Il Find X2 ha lo stesso design, ma specifiche leggermente inferiori: schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ e refresh rate di 120 Hz, processore Snapdragon 865, modem 5G, 12 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera frontale in-display da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 48, 12 e 13 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ibrido 5x), certificazione IP54 e batteria da 4.200 mAh. Due i colori: Black (ceramica) e Ocean (vetro). Il prezzo è 999 euro.