Vivo NEX 3S 5G, schermo Waterfall e 12 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Come anticipato la scorsa settimana, Vivo ha annunciato in Cina il nuovo NEX 3S 5G. Lo smartphone possiede uno schermo Waterfall con una curvatura laterale che raggiunge quasi i 90 gradi e una dotazione hardware di fascia alta. Non è noto se verrà distribuito in altri paesi.

Il NEX 3S 5G è la versione aggiornata del precedente NEX 3 5G, quindi il design è rimasto invariato, così come la maggioranza delle specifiche. Il display AMOLED ha una diagonale di 6,89 pollici e una risoluzione full HD+ (2256×1080 pixel). Lo screen-to-body ratio è pari al 99,6%. Lungo il lato destro ci sono pulsanti touch sensibili alla pressione per volume e accensione. La fotocamera frontale da 16 megapixel con flash LED fuoriesce dal bordo superiore mediante un meccanismo motorizzato pop-up.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 865, 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1. Il modulo fotografico posteriore ha una forma circolare e include tre lenti disposte ai vertici di un triangolo. Vivo ha scelto sensori da 64, 13 e 13 megapixel, abbinati standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 2x.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, GPS, NFC, LTE e 5G SA/NSA. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica rapida da 44 Watt. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia Funtouch OS 10.

Il Vivo NEX 5S 5G sarà disponibile dal 14 marzo in tre colori: nero, blue e rosso. I prezzi sono 4.998 yuan (8GB+256GB) e 5.298 yuan (12GB+256GB), pari a circa 634 e 672 euro al cambio attuale (tasse escluse).