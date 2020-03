Samsung Galaxy M21 e M11, possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato il Galaxy M31 a fine febbraio e ora si appresta al lancio di altri due modelli della serie. Il Galaxy M21 verrà presentato in India il 16 marzo, come conferma la pagina aperta su Amazon. Non si conosce invece la data di presentazione del Galaxy M11, ma il debutto sembra imminente.

Il Galaxy M21 ha lo stesso design del Galaxy M31 e alcune specifiche in comune, tra cui l’enorme batteria da 6.000 mAh che garantisce un’elevata autonomia (fino a due giorni). Lo smartphone avrà uno schermo Super AMOLED Infinity-U con un notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 20 megapixel. Diagonale e risoluzione dovrebbero essere 6,4 pollici e full HD+ (2340×1080 pixel), rispettivamente. Amazon India conferma inoltre la presenza di una fotocamera posteriore da 48 megapixel.

All’interno del modulo fotografico ci sono altre due lenti e il flash LED. Si prevedono sensori da 8 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi ultra grandangolari e di profondità. La dotazione hardware dovrebbe comprendere inoltre il processore octa core Exynos 9611, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Nell’immagine si nota anche il lettore di impronte digitali sul retro. Il sistema operativo sarà certamente Android 10 con interfaccia One UI 2.0.

Alcune specifiche del Galaxy M11 sono state scoperte nella Google Play Console. Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo di circa 6 pollici con risoluzione HD+ (1560×720 pixel), processore octa core Snapdragon 450, 3 GB di RAM e almeno 32 GB di storage, espandibili con schede microSD. Invece del notch a goccia ci sarà un foro nell’angolo superiore sinistro del display. Anche su questo modello verrà installato Android 10 con interfaccia One UI 2.0.