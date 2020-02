Samsung Galaxy M31, quad camera e batteria enorme

Luca Colantuoni,

Come anticipato due settimane fa, Samsung ha presentato in India il Galaxy M31, uno smartphone di fascia bassa con interessanti caratteristiche. Il produttore coreano ha infatti utilizzato l’ottimo schermo Super AMOLED, quattro fotocamere posteriori e una batteria da 6.000 mAh. Il precedente modello Galaxy M30s è disponibile in Italia, quindi anche il successore potrebbe arrivare nel nostro paese.

Il Galaxy M31 possiede una cover in plastica con finitura dual tone (gradienti), maggiormente visibili con il colore blu (l’altro colore è nero). Lo schermo Super AMOLED ha una diagonale di 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Il design Infinity-U indica la presenza di un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core Exynos 9611, affiancato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Il modulo fotografico di forma rettangolare include il flash LED e quattro lenti. Samsung ha scelto sensori da 64, 8, 5 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro) che permettono di scattare foto con diverse lunghezze focali e in varie condizioni di illuminazione. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali sul retro. La batteria da 6.000 mAh offre un’autonomia fino a due giorni di conversazione. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Lo smartphone ha ricevuto anche la certificazione Widevine L1 per le più note piattaforme di streaming. I prezzi sono 15.999 rupie (64GB) e 16.999 rupie (128GB), circa 205 e 220 euro al cambio attuale (senza tasse).