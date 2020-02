Samsung Galaxy M31, annuncio il 25 febbraio

Luca Colantuoni,

La nuova serie Galaxy S20 che verrà presentata stasera è sicuramente quella più attesa, ma in alcuni paesi sono più popolari i modelli di fascia media e bassa, come il nuovo Galaxy M31 che Samsung annuncerà il prossimo 25 febbraio in India. Il produttore coreano ha allestito un microsito per svelare in anticipo tre caratteristiche dello smartphone.

Il design del Galaxy M31 è simile a quello dell’attuale Galaxy M30s, venduto anche in Italia. Nella parte superiore dello schermo Super AMOLED Infinity-U c’è infatti un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale (probabilmente con sensore da 16 megapixel). Samsung usa il termine MegaBinge per indicare la qualità del display. La principale novità è visibile sul retro. Samsung ha infatti aggiunto una quarta fotocamera.

Quella principale ha un sensore da 64 megapixel che supporta la registrazione video a risoluzione 4K. Il termine MegaSnaps indica la dimensione degli scatti. Per le altre tre si prevedono sensori da 8, 5 e 5 megapixel (ultra grandangolare, profondità e macro). Ultima caratteristica evidenziata da Samsung è la batteria da 6.000 mAh. Il termine MegaVacay indica l’elevata autonomia.

Il Galaxy M31 dovrebbe integrare il processore octa core Exynos 9611, 6 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD. Altre specifiche sono la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali sul retro e il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Previsti tre colori: nero, blue e rosso. Il prezzo dovrebbe essere simile a quello del Galaxy M30s che può essere acquistato su Amazon.