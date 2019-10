Samsung Galaxy M30s disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Galaxy M30s. Lo smartphone, svelato a fine settembre, è il secondo della serie ad arrivare ufficialmente nel nostro paese, dopo il Galaxy M20. Il dispositivo ha interessanti caratteristiche, tra cui spicca la fotocamera da 6.000 mAh.

Il Galaxy M30s possiede una cover con finitura lucida sfumata uno schermo Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Nella parte superiore c’è un notch che ospita la fotocamera frontale da 16 megapixel (f/2.0). La dotazione hardware comprende il processore octa core Exynos 9611, 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage UFS 2.1, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. In Italia può essere acquistata la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Rispetto al precedente Galaxy M30 è stata migliorato il comparto fotografico. Nel modulo posizionato nell’angolo superiore sinistro ci sono tre fotocamere. Per quella principale (al centro) è stato scelto un sensore da 48 megapixel. In basso c’è la fotocamera da 8 megapixel con ottica ultra grandangolare (123 gradi), mentre in alto c’è la fotocamera di profondità con un sensore da 5 megapixel che viene utilizzata dalla funzionalità Live Focus (effetto bokeh).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 6.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 15 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI 1.5.

Tre i colori: bianco, nero e blu. Il prezzo del Galaxy M30s è 259,00 euro. Lo smartphone può essere già acquistato su Amazon, ma sarà disponibile anche sul sito del produttore coreano.