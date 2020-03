Coronavirus: Xiaomi chiude gli store in Italia

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha comunicato la chiusura temporanea di tutti i Mi Store italiani, in seguito all’ultimo decreto emesso dal Governo per ridurre al minimo la diffusione del coronavirus. Una simile decisione è stata presa anche da Apple. Il produttore cinese ha inoltre annullato il Mi Fan Festival previsto per il 6 aprile.

Xiaomi ha aperto 11 negozi fisici in 19 mesi, dal primo presso il centro commerciale Il Centro di Arese (maggio 2018) al più recente presso il centro commerciale Porte di Catania a Catania (dicembre 2019). In questi Mi Store non sono in vendita solo i prodotti più famosi dell’azienda, ovvero gli smartphone delle serie Mi e Redmi, ma anche fitness tracker, auricolari, caricabatterie, accessori e vari dispositivi per la smart home. Il DPCM n. 6 dell’11 marzo 2020 ha previsto la sospensione di quasi tutte le attività commerciali, quindi Xiaomi ha provveduto alla chiusura dei suoi Mi Store per ridurre al minimo le occasioni di contagio.

Leonardo Liu, General Manager Xiaomi Italia, ha dichiarato:

Vogliamo continuare a offrire il nostro sostegno al territorio italiano, rispettando le direttive per il contenimento del coronavirus e quindi ci è sembrato giusto fare tutto ciò che è in nostro potere nel rispetto e nella tutela della salute dei nostri utenti e di tutti i nostri collaboratori.

Xiaomi ha deciso inoltre di annullare il Mi Fan Festival, un evento organizzato ogni anno per celebrare l’anniversario della propria fondazione e che attira centinaia di persone. Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia, ha dichiarato:

Nonostante il Mi Fan Festival rappresenti un momento fondamentale per il nostro brand abbiamo deciso di agire con senso di responsabilità, annullando l’evento insieme a tutte le altre manifestazioni fisiche in programma per le prossime settimane, ma stiamo lavorando a nuove idee per stupire comunque i nostri fan in quella occasione.

La ricorrenza (quest’anno Xiaomi compie 10 anni) verrà celebrata ugualmente attraverso sorprese e promozioni. I dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni. Il produttore cinese ha recentemente donato mascherine FFP3 alla Protezione Civile. La presentazione della serie Mi 10 sarà ovviamente trasmessa in live streaming.