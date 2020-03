Ring lancia ufficialmente Video Doorbell 3 Plus

Eleonora Busi,

Qualche giorno fa, un leak mostrava gli ultimi prodotti di casa Ring. Oggi la società ha rivelato ufficialmente Video Doorbell 3 e Video Doorbell 3 Plus, facendo chiarezza sulla nuova funzionalità pre-roll apparsa nel leak. Mentre per quanto riguarda la versione base sembra trattarsi soltanto di un upgrade, la versione Plus potrebbe suscitare la curiosità e l’interesse sia di nuovi acquirenti che di quelli di vecchia data.

Jamie Siminoff, la fondatrice di Ring, ha spiegato che la società ha dovuto progettare un prodotto che registrasse costantemente filmati, senza però scaricare la batteria. La soluzione proposta è una disposizione a tre telecamere, due delle quali catturano filmati pre-roll in bianco e nero a bassa risoluzione e framerate bassi, mentre quella principale registra video a colori a risoluzione 1080p. Attraverso un sistema, il filmato pre-roll riscrive costantemente se stesso, in modo da non occupare troppo spazio nella memoria del dispositivo.

Oggi introduciamo una nuova funzionalità che è il risultato di oltre due anni di duro lavoro da parte di tutto il team Ring. Il pre-roll è una funzionalità completamente nuova che mostra quattro secondi di video prima che venga rilevato il movimento, in modo da poter ottenere più informazioni riguardo ciò che ha attivato la notifica dell’app Ring. Questa funzione non è mai stata possibile su un video campanello a batteria ed è disponibile esclusivamente sul nostro nuovo Ring Video Doorbell 3 Plus.

La nuova funzionalità permetterà così ai proprietari di avere una visione più ampia e migliorata di ciò che accade fuori dalla loro porta di casa, sia che si tratti di un intruso o di un semplice animale di passaggio. Per ridurre i falsi allarmi, inoltre, Ring ha anche aggiustato il sensore di movimento: i nuovi dispositivi rileveranno movimenti soltanto in un’area che va da 1,5 a 4,5 metri, permettendo così di ridurre notifiche di movimento da passanti in zona.