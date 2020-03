Un leak mostra il prossimo Ring Video Doorbell 3

Eleonora Busi,

Un’anteprima della scheda prodotto dell’imminente Ring Video Doorbell 3 (ora, apparentemente, rimossa) mostra alcuni aggiornamenti rispetto alla versione precedente. Una delle novità di punta scoperte nel leak si tratterebbe di una funzione “pre-roll” del modello plus, che permetterebbe di catturare quattro secondi di video in bianco e nero prima che il rilevatore di movimento si spenga La scheda prodotto descriveva questa come “una funzionalità unica ed esclusiva per Ring, sul mercato del campanelli a batteria”.

Il design di base del nuovo Ring Video Doorbell 3 non risulterebbe molto differente dal suo predecessore. La mascherina del nuovo modello sarà più facile da rimuovere e sarà presente un ulteriore sensore di movimento “vicino”, per ridurre i falsi allarmi. Sarà compatibile sia con Wi-fi 2.4 GHz che con 5GHz: il modello 2 supportava solamente la prima tipologia di rete.

Non è ancora chiaro quando sarà disponibile il nuovo Ring Video Doorbell 3. Nella pagina del prodotto non risulterebbero menzionati il supporto per la rete Ring’s Sidewalk e per Apple HomeKit, sebbene ciò non voglia dire che non saranno inclusi. Il prezzo dovrebbe variare dai 199 dollari ai 229 dollari.

Recentemente, i dispositivi dell’azienda acquisita da Amazon nel 2018 sono stati scoperti da EFF a raccogliere ed inviare dati sensibili a tracker di terze parti attraverso l’applicazione Ring per smartphone, senza il consenso esplicito degli utenti: si tratta delle aziende di Facebook, Branch, AppsFlyer e Mixpanel.