Smartwatch con Wear OS: 5 modelli top

Wear OS è il sistema operativo di Google per gli smartwatch, quello che fino a qualche anno fa era chiamato Android Wear. Wear OS, ovviamente compatibile con Android e anche con i dispostivi iOS, supporta la connettività Bluetooth, Wi-Fi, 3G e LTE e presenta una serie di funzionalità di base che sono disponibili per tutti gli smartwatch sul quale è montato.

Acquistando un dispositivo con Wear OS avrete quindi la certezza di poter contare su una serie di funzionalità come l’integrazione con Google Assistant e Google Fit per il monitoraggio della propria attività fisica anche tramite il GPS integrato, ma anche il vasto catalogo di Google Play, la gestione delle notifiche che arrivano al proprio smartphone, gli aggiornamenti di Google Now, così come Google Translate, quadranti personalizzati e personalizzabili, riconoscimento della calligrafia e molto altro ancora.

La collaborazione di Google con alcune tra le principali aziende produttrici di smartwatch assicura la presenza di Wear OS, tra gli altri, sui dispositivi di Asus, Casio, Fossil, Huawei, LG e Motorola.

Fossil Gen 5

Lo smartwatch Gen 5 di Fossil è dotato di un avanzato sensore a risparmio energetico per il battito cardiaco che consente di controllare il tuo battito quando sei in movimento. L’integrazione con Google Assistant permette in qualsiasi momento di chiedere allo smartwatch ciò che si vuole ed avere le risposte ad alta voce grazie allo speaker integrato.

La batteria dura circa 24 ore con un normale utilizzo, ma è possibile attivare la gestione smart della batteria per prolungarne la durata. La connessione ai principali smartphone avviene via Bluetooth e tutte le notifiche delle principali applicazioni arriveranno anche sullo smartwatch.

Il Gen 5 di Fossil è impermeabile e dotato di GPS per il tracciamento di tutti gli spostamenti durante le proprie sessioni di allenamento.

Emporio Armani

Lo smartwatch di Emporio Armani unisce lo stile elegante e dinamico della grande firma italiana a tecnologia top gamma che ci mette al polso un dispositivo con quadrante nero a schermo pieno da 43 millimetri di diametro con cinturino intercambiabile a maglia singola con placcatura ionica nera.

Piena compatibilità con gli smartphone iOS e Android, resistente all’acqua e dotato ovviamente di Wear OS di cui sfrutta appieno tutte le potenzialità. La durata della batteria è stimata intorno alle 24 ore.

LG Watch

Con uno stile più minimale rispetto alle proposte precedenti, lo smartwatch di LG è dotato di un display OLED da 1.2″ con funzione Always On, ricarica wireless con base magnetica e sistema operativo Android Wear 2.0, che rende il dispositivo compatibile sia con Android, ovviamente, che con gli iPhone. Il cinturino è realizzato in vera pelle italiana.

L’interfaccia semplice permette di scorrere con il dito verso l’alto e il basso o ruotare la corona per leggere i testi e per accedere in modo veloce a tutte le applicazioni installate e le funzionalità preferite. Grazie, inoltre, al riconoscimento della scrittura, alla tastiera virtuale, alla funzione Smart Reply e alle emoji sarà possibile chattare in modo assolutamente semplice e rapido su Facebook Messenger, WeChat e WhatsApp.

Diesel Full Guard 2.5

Diesel ha decisamente alzato il livello della sua tecnologia wearable con lo smartwatch Full Guard 2.5: quadrante da 48 millimetri di diametro e resistente all’acqua (fino a 3 BAR di pressione). Il dispositivo esegue il monitoraggio del battito cardiaco e dell’attività, permette di gestire la musica direttamente dal polso e gestisce al meglio tutte le notifiche in arrivo quando collegato ad uno smartphone.

Le anse in acciaio, spiega Diesel, così come la protezione della corona e i ganci sono stati scolpiti in modo da eliminare il peso in eccesso dal quadrante, pur mantenendone la solida integrità strutturale per prestazioni al top. E infatti il Full Guard 2.5 di Diesel, nonostante la sua dimensione importante rispetto ai dispositivi della concorrenze, pesa appena 230 grammi.

Falster 3 di Skagen

Lo smartwatch Falster 3 di Skagen, da poco lanciato sul mercato, ha una cassa da 42 millimetri di circonferenza e appena 11 millimetri di spessore.

Il design efficiente del quadrante può essere personalizzato e il cinturino intercambiabile in acciaio inossidabile a maglia pesante permette di adattare il dispositivo al vostro look. La batteria, ricaricabile in modalità wireless grazie al caricatore magnetico incluso nella confezione, ha una durata media di 24 ore.

La presenza di Wear OS assicura tutte le funzionalità che ci si aspetta da uno smartwatch di alto livello: monitoraggio del battito cardiaco, GPS, resistenza all’acqua, gestione delle notifiche e della musica, ma anche tutte le app disponibili grazie a Google Play. Supporta anche i pagamenti con Google Pay.