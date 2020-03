Smartwatch Wear OS: 5 modelli a meno di 200 €

Redazione Webnews,

Wear OS è il sistema operativo di Google per smartwatch, disponibile su una serie di dispositivi di grandi aziende come Asus, Casio, Fossil, Huawei, LG e Motorola. La presenza di Wear OS sul dispositivo che state per acquistare vi dà la certezza di accedere ad una serie di funzionalità come la connettività Bluetooth, Wi-Fi, 3G e LTE, il sopporto totale da parte degli smartphone Android e iOS, ma anche servizi di Google come Google Assistant e Google Fit, e ancora le applicazioni di Google Play e gli aggiornamenti di Google Now.

Tutti i dispositivi con Wear OS offrono il monitoraggio costante del battito cardiaco, il tracciamento degli allenamenti e dell’attività fisica svolta più in generale, ma anche l’ottima gestione delle notifiche che arrivano al proprio smartphone, quadranti personalizzati e personalizzabili, riconoscimento della calligrafia per rispondere in modo rapido ai messaggi ricevuti.

Fossil Sport

Il Fossil Sport è la versione più sportiva dello smartwatch che vi abbiamo già presentato. Come anticipato in apertura, il dispositivo può vantare tutte le caratteristiche di Wear OS: misurazione della frequenza cardiaca, GPS, impermeabilità, gestione delle notifiche, design del quadrante individuale, controllo della musica.

Fossil assicura una durata della batteria di almeno 24 ore con una sola carica e con una media intensità di utilizzo del dispositivo.

Mobvoi TicWatch E2

Mobvoi TicWatch E2 è uno smartwatch dal design sportivo, venduto a un prezzo alla portata di tutti e dotato di CPU Snapdragon Wear e Google Wear. È dotato di display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 400×400 pixel. Il cinturino da 22mm è in silicone e, come per la quasi totalità degli smartwatch, intercambiabile.

Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon Wear 2100 e una batteria da 415mAh che, secondo quanto dichiarato dall’azienda, garantisce fino a due giorni di utilizzo.

Misfit VAPOR 2

Il Misfit VAPOR 2 ha un quadrante da 46 millimetri e uno spessore di 13 millimetri con cinturino in acciaio inossidabile e chiusura doppia a scomparsa. Dotato di Wear OS, vi permette di accedere a tutte le funzionalità già illustrare in apertura e per gli altri modelli.

Falster 2 di Skagen

Curioso e affascinante, lo smartwatch Falster 2 di Skagen è dotato di un quadrante touchscreen interattivo da 40 centimetri di diametro e uno spessore di appena 11 millimetri. Il quadrante a efficienza energetica può essere personalizzato a partire da una serie di opzioni e garantisce autonomia fino a 24 ore con una singola carica e il cinturino intercambiabile in silicone permette di abbinare il dispositivo al proprio look in pochi e semplici passaggi.

Il dispositivo assicura tutte le funzionalità che ci si aspetta da uno smartwatch di alto livello: monitoraggio del battito cardiaco, GPS, resistenza all’acqua, gestione delle notifiche e della musica, ma anche tutte le app disponibili grazie al sistema operativo di Google Wear OS.

Fossil Gen 4

A meno di 200 euro è disponibile anche il Fossil Gen 4, pensato per un pubblico alla ricerca di qualcosa di più elegante anche grazie al cinturino in pelle nera. Le funzionalità sono le stesse degli altri modelli Fossil e di Wear OS. Anche in questo modello la ricarica veloce di un’ora vi garantirà fino a 24 ore di utilizzo del touchscreen e fino a due giorni in modalità a basso consumo.