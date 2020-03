Huawei P40 Pro PE, cover in ceramica e 7 fotocamere

Luca Colantuoni,

La nuova serie P40 verrà annunciata da Huawei il 26 marzo durante un evento trasmesso in streaming. Il produttore cinese dovrebbe annunciare tre modelli: P40, P40 Pro e P40 Pro Premium Edition. Un sito coreano ha pubblicato per errore alcune immagini e le principali specifiche del top di gamma.

Il P40 Pro PE avrà una cover in ceramica e uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione 3K (3160×1440 pixel), refresh rate di 120 Hz e due fori in corrispondenza delle fotocamere frontali (32 megapixel e ToF). Il design dello smartphone sarà differente da quello degli altri modelli, in quanto sono previste curvature lungo i quattro lati. Nell’immagine si nota il modulo posteriore con cinque fotocamere e il flash dual LED. Huawei dovrebbe scegliere sensori da 52 e 40 megapixel, abbinati ad obiettivi standard e ultra grandangolare.

Si prevedono inoltre un sensore ToF (Time-of-Flight) per rilevare la profondità e due teleobiettivi, uno tradizionale con zoom ottico 3x e uno a periscopio con zoom ottico 10x. La dotazione hardware dovrebbe comprendere anche il processore Kirin 990 5G, 12 GB di RAM, 512 GB di storage, slot nanoSD, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 50 Watt e wireless da 27 Watt.

Il sistema operativo sarà Android 10 (open source) con interfaccia EMUI 10. Ovviamente il ban imposto dall’amministrazione Trump impedisce l’installazione delle app Google, quindi gli utenti troveranno gli Huawei Mobile Services, tra cui lo store AppGallery. L’arrivo sul mercato è previsto per inizio aprile. Il prezzo potrebbe essere compreso tra 1.200 e 1.300 euro.

Il noto leaker Evan Blass ha condiviso su Twitter un’immagine promozionale che mostra i colori dei tre smartphone, facilmente distinguibili dal numero di fotocamere posteriori (tre per P40, quattro per P40 Pro e cinque per P40 Pro PE).