Iliad in continua crescita: nuovo record di utenti

Giacomo Ampollini,

Anche il 2019 è stato un anno fantastico per Iliad, un anno caratterizzato da successi sotto ogni punto di vista e che sottolinea il grande lavoro fatto finora. L’operatore ha attirato molti altri nuovi utenti e in generale ha visto il fatturato crescere tanto che è addirittura triplicato rispetto al 2018, una prospettiva che fa ben sperare anche per quest’anno, nonostante la situazione attuale.

Il 2019 è stato un’anno che ha registrato un’accelerazione notevole dal punto di vista dei nuovi utenti. I dati sono stati positivi tutto l’anno, ma è stato l’ultimo trimestre a segnare il record, ovvero 740.000 nuovi utenti; nel terzo, nel secondo e nel primo trimestre sono stati rispettivamente 700.000, 530.000 e 430.000. A conti fatti quindi, il 2019 ha registrato un aumento di 2,4 milioni di utenti portando il totale a 5,3 milioni. Questi dati indicano che Iliad continua a dimostrare di essere un operatore affidabile e richiesto, un aspetto che non era comunque scontato dopo i primi successi. All’aumento di utenti segue anche per forza di cose un aumento dei profitti e infatti il fatturato del 2019 è stato di 427 milioni di euro, il triplo rispetto al 2018. Anche gli utili sono in forte crescita rispetto al 2018, 1,73 miliardi di euro, soprattutto grazie alla cessione a Cellnex di alcune torri, sia in Francia che in Italia, una crescita che ammonta al 9%.

Non solo guadagni però, il 2019 è stato un anno anche fatto di spese, investimenti mirati a rendere ancora più salda la posizione dell’operatore. 369 milioni di euro spesi principalmente per lo sviluppo della rete mobile e che ha permesso di chiudere l’anno con 4.000 siti radio installati e oltre 2.000 siti radio attivi. Non è finita qui però, l’obiettivo è di raggiungere i 5.000 siti attivi entro la fine di questo nuovo anno, lo step intermedio per poter passare all’obiettivo fissato per il 2024, ovvero oltre 10.000 siti installati.

Le parole di Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia S.p.A.:

La trasparenza nel rapporto con le persone che hanno scelto Iliad e la fiducia costruita in quasi due anni di attività, ci rendono orgogliosi e pronti ad affrontare i prossimi mesi con grande forza. In questo particolare momento per il Paese, Iliad è impegnata ad assicurare un servizio di massima qualità per i propri utenti e la connettività utile per condurre le attività necessarie in queste circostanze.