TrovApp disponibile anche per Huawei P40 Lite

Luca Colantuoni,

Anche sul recente Huawei P40 Lite non sono installate le app Google, a causa del ban imposto dall’amministrazione Trump. Invece di effettuare la ricerca manuale delle alternative su altre fonti è possibile utilizzare TrovApp, un’interessante soluzione realizzata da un team di sviluppatori italiani. Può essere scaricata dallo store AppGallery su tutti gli smartphone con gli HMS (Huawei Mobile Services).

TrovApp è un vero e proprio motore di ricerca che suggerisce dove cercare e scaricare le app desiderate. Dato che non è possibile accedere al Google Play Store per il download diretto, TrovApp installa le applicazioni tramite i corrispondenti file APK. Ecco perché viene suggerita l’installazione dello store alternativo APKPure. Alcune app, come WhatsApp, possono essere scaricate dal sito ufficiale, quindi la fonte è sicuramente affidabile. Al momento TrovApp individua circa 750 tra le app più popolari in Italia e nel mondo. Tutte sono state testate e verificate sui dispositivi Huawei dotati di HMS.

Nella schermata principale sono visualizzate le app in base alle popolarità o al nome. Ma per iniziare la ricerca è meglio selezionare le varie categorie disponibili, tra cui audio e musica, comunicazione, foto, giochi e navigazione. Per ogni app sono mostrate la descrizione e la fonte. Nella parte inferiore sono indicate app alternative che offrono funzionalità simili. Ad esempio nella pagina di Spotify sono suggerite le app Apple Music, Amazon Music e Tidal.

TrovApp è quindi la prima app da scaricare dallo store AppGallery, in quanto permette di trovare facilmente le app più note. Gli sviluppatori aggiorneranno frequentemente il tool per fornire un’esperienza d’uso completa.