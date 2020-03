WINDTRE: on air la prima campagna del nuovo brand

Giacomo Ampollini,

È finalmente on air la prima campagna del brand unico, il secondo episodio della campagna mediatica WINDTRE. Un aspetto importante che serve a raccontare il posizionamento valoriale del nuovo marchio, un posizionamento che comunque riprende da quello delle due società originarie. Al centro di tutto questo c’è la tecnologia che mira a essere accogliente così da avvicinare gli utenti, le persone, un aspetto che sottolinea il desiderio del brand di essere visto come un facilitatore delle relazioni umane.

Una missione particolare, raggiungibile grazie alla rete più grande rete d’Italia, un’infrastruttura definita Top Quality essendo basata su tecnologie all’avanguardia e di ultima generazione, tecnologie con cui WINDTRE si sente già pronta ad affrontare le nuove sfide legate alla rete 5G. Fornire servizi basati su quest’ultima sarà fondamentale, dimostrerà quanto il brand unico è in grado di offrire rispetto alla concorrenza.

Il primo spot rivelato dal brand era per far conoscere il nuovo logo tramite una speciale animazione. Il logo riprende le curve di Tre Italia e il colore di Wind. Attualmente è in onda in TV sui principali network nazionali il secondo episodio, della durata di 45 secondi, che mira a far conoscere WINDTRE. Girato da Gabriele Muccino, proietta lo spettatore in una storia emozionante dai connotati positivi che mira a descrivere in che modo la tecnologia possa essere usata per avvicinare maggiormente diverse generazioni, ma anche riunire amici di lunga data ormai distanti. A rendere tale spot ancora più interessante è la presenza di Rosario Fiorello, ambasciatore del brand. La colonna sonora è stata invece affidata alla star del pop italiano Marco Mengoni che ha proposto una versione speciale di Essere Umani. Non c’è solo lo spot mandato tramite televisione, ma tutto intorno c’è anche una campagna multimediale che coinvolge diversi media, dalla stampa ai canali digitali.

Siamo nel 2020 e un brand, per farsi conoscere, deve sfruttare tutti i canali possibili, ecco perché si rinnovano anche i canali web e social. Dal sito ufficiale di WINDTRE, passando anche per gli account ufficiali su Facebook, Instagram e YouTube. Anche dal lato business c’è stato un ammodernamento, sia sul sito dedicato, ma anche su Linkedin. Uno sforzo atto, come già detto, a cercare di avvicinare il più possibile gli utenti, non solo tra di loro, ma anche verso WINDTRE.