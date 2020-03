WINDTRE: lanciato ufficialmente il brand unico

Giacomo Ampollini,

Ormai è ufficiale, WINDTRE è stato annunciato come brand unico, un’unica entità pronta a iniziare una nuova fase che, come il CEO ha sottolineato, mira ad aumentare gli investimenti per fornire un servizio di maggiore qualità e puntare sull’innovazione. La più grande rete d’Italia con alla base un’infrastruttura di ultima generazione già pronta per le sfide legate al 5G.

I due brand originali si sono trasformati in uno nuovo per il mercato consumer. Anche il logo è cambiato, ma mantenendo le caratteristiche di entrambi i precedenti, il colore arancione di Wind e le curve di Tre. Si tratta di un consolidamento del valore dell’azienda, ma non solo. Al centro del progetto c’è una tecnologia molto più vicina alle necessità della vita di tutti i giorni delle persone. Si rinnova anche la parte dedicata alle aziende e professionisti, WINDTRE Business. L’infrastruttura alla base è considerata di Top Quality e, con circa 20.000 siti di trasmissione pronti per il 5G, è la più grande d’Italia come traffico gestito, ma allo stesso tempo affidabile.

Jeffrey Hedberg, CEO di WindTre:

Il lancio di WINDTRE in un unico nuovo marchio rappresenta una svolta decisiva per la nostra azienda, l’inizio di una nuova fase per i nostri clienti consumer e business. A nome di tutta la nostra squadra, che, negli ultimi tre anni, ha lavorato senza sosta all’integrazione e alla modernizzazione della nostra rete, dei nostri sistemi e di tutti i principali touchpoint con i clienti, ho il grande piacere di annunciare la nuova identità di WINDTRE. Per conseguire questi risultati stiamo investendo 6 miliardi di euro in 5 anni in innovazione e in infrastrutture moderne. Un investimento che si riflette al meglio nella nostra rete ‘5G ready’. Il DNA del nuovo brand, che mette sempre al centro i clienti, e le nostre persone ci permetteranno di offrire e lanciare servizi di elevata qualità su tutto il territorio nazionale. In particolare, in questo periodo di grandi incertezze, come team abbiamo un ruolo cruciale nel mettere a disposizione dei nostri clienti una connettività di alta qualità, oggi come nello sviluppo futuro del Paese.

La presentazione del nuovo brand unico avverrà domenica 8 marzo. Ci sarà un primo spot in cui verrà svelato nuovamente il logo, ma con una speciale animazione. Come ambasciatori del brand ci saranno Fiorello e Fabio Rovazzi, la campagna sarà diretta da Gabriele Muccino e la colonna sonora sarà di Marco Mengoni.