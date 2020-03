Crosscall presenta il nuovo tablet CORE-T4

Giacomo Ampollini,

Lavorare da casa è diventata ormai una consuetudine per molti, oltre che una necessità allo stato attuale delle cose. Avere dispositivi in grado di poter espletare le proprie richieste è importante e il tablet CORE-T4 si pone l’obiettivo di essere in grado di farlo. Un dispositivo Crosscall da poco lanciato sul mercato.

Il prodotto, come il design suggerisce, è pensato per essere particolarmente durevole, infatti il marchio è famoso proprio per proporre dispositivi di questo genere, sviluppati per l’outdoor mobile technology. Questo tablet, il primo della gamma core, è però pensato per essere adatto anche a un lavoro d’ufficio mobile per professionisti senza perdere la capacità di essere adatto per il tempo libero ed essere in grado di far fronte ad ogni condizione e incidenti, come le mani maldestre di un bambino.

A livello di specifiche, CORE-T4 è dotato di uno schermo da 8 pollici con risoluzione WXGA e protetto da un pannello Gorilla Glass 3. Il cuore pulsante è un processore Snapdragon 450 di casa Qualcomm, un’octa-core con velocità di clock impostata a 1,8 GHz. A supporto di quest’ultimo si trovano 3 GB di RAM e 32 GB di spazio d’archiviazione interno e la batteria è da 7.000 mAh così da garantire una lunga durata. Con una singola carica le conversazioni possono durare fino a 50 ore mentre in geolocalizzazione arriva a 18 ore e 24 minuti. Per la connettività del tablet c’è il supporto al WiFi oltre che alla possibilità di connettersi alla rete 4G+ grazie alle SIM; ci sono due slot per quest’ultime. Sul pannello posteriore è anche presente una fotocamera da 13 Megapixel.

Sul sito del produttore francese è già possibile acquistare questo nuovo tablet. Come detto, è pensato per svolgere fino alla fine qualsiasi lavoro, non importa in che ambiente e in che condizioni. La versatilità permette di sfruttarlo per cercare una ricetta mentre si sta cucinando, o prendere gli ordini mentre si è al lavoro. L’ampio display permette di guardare contenuti digitali. Il peso leggero, appena 610 grammi, e la resistenza dell’intero prodotto lo rendono perfetto anche in mano dei più piccoli. Possono giocare con tranquillità anche con un po’ di irruenza.