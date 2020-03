Redmi K30 Pro, annuncio il 24 marzo

Luca Colantuoni,

Il nuovo Redmi K30 Pro verrà annunciato durante l’evento del 24 marzo (probabilmente online). Il produttore cinese ha già fornito diversi dettagli sullo smartphone, condividendo varie immagini sul social network Weibo. Il design è differente, in quanto il top di gamma avrà una fotocamera frontale pop-up, invece di quella in-display dei precedenti Redmi K30 4G e 5G.

I due modelli di fascia media hanno uno schermo LCD da 6,67 pollici con refresh rate di 120 Hz, processore Snapdragon 765G e fotocamere frontali in-display. Il Redmi K30 Pro avrà invece uno schermo AMOLED e supporto HDR10+. Non è noto il refresh rate, ma si presume una frequenza di 60 o 90 Hz. Non ci sono fori perché la fotocamera frontale è pop-up e fuoriesce dal bordo superiore. Confermata inoltre la presenza del processore octa core Snapdragon 865 e quindi del modem 5G (il SoC di Qualcomm non può essere abbinato ad un modem 4G). Il produttore ha scelto RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1, ovvero le tecnologie migliori del momento.

In un’immagine si può vedere la cover in vetro con lati curvi e il modulo fotografico di forma circolare con quattro lenti. La fotocamera principale ha un sensore da 64 megapixel. Non sono note le specifiche delle altre tre fotocamere. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il sensore ad infrarossi e la porta USB Type-C. Lo smartphone avrà sicuramente un lettore di impronte digitali in-display, un nuovo motore a vibrazione (utile nei giochi) e la funzionalità Game Turbo 3.0.

Il sistema operativo è ovviamente Android 10 con interfaccia MIUI 11. Tre i colori previsti al lancio: verde, viola e bianco.