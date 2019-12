Xiaomi annuncia Redmi K30 5G e K30 4G

Luca Colantuoni,

Dopo aver svelato alcuni dettagli nelle scorse settimane, Xiaomi ha annunciato ufficialmente la serie Redmi K30 composta dalle versione 5G e 4G. Le uniche differenze sono rappresentate dal processore e dalle reti supportate dal modem integrato. Al momento non è noto se verranno distribuiti anche in Italia.

Entrambi gli smartphone hanno una cover in vetro leggermente curva ai lati e uno schermo da 6,67 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel), supporto HRD10 e refresh rate di 120 Hz. Invece del meccanismo pop-up dei precedenti Redmi K20, il produttore cinese ha scelto una soluzione simile a quella adottata da Samsung per il Galaxy S10+. Nell’angolo superiore destro ci sono due fori in corrispondenza delle fotocamere frontali da 20 e 2 megapixel (standard e profondità).

Il Redmi K30 5G è il primo smartphone al mondo con processore Snapdragon 765G, quindi il primo dispositivo di fascia media con modem Snapdragon X52 5G compatibile con le reti 5G SA/NSA sub-6GHz. Il Redmi K30 4G integra invece il processore Snapdragon 730G. La dotazione hardware dei due modelli include inoltre 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 64/128/256 GB di storage UFS 2.1, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

La serie Redmi K30 è anche la prima al mondo con sensore fotografico Sony IMX686 da 64 megapixel. Per le altre tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 8, 2 e 5 megapixel (2 megapixel per K30 4G), utilizzati per scatti ultra grandangolari, effetto bokeh e macro. Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali laterale, sensore ad infrarossi, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE e 5G. La batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica rapida da 30 Watt (K30 5G) e 27 Watt (K30 4G). Dimensioni e peso sono 165,3×76,6×8,79 millimetri e 208 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia MIUI 11. Il Redmi K30 sarà in vendita dal 12 dicembre, mentre la versione 4G arriverà su mercato cinese a gennaio. In Italia potrebbero essere distribuiti con nomi differenti, come avvenuto per i Redmi K20 e K20 Pro (Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro).

Questi sono i prezzi in valuta locale e in euro (al cambio attuale e senza tasse):

Redmi K30 4G (6GB+64GB): 1.599 yuan (circa 205,00 euro)

Redmi K30 4G (6GB+128GB): 1.699 yuan (circa 218,00 euro)

Redmi K30 4G (8GB+128GB): 1.899 yuan (circa 243,00 euro)

Redmi K30 4G (8GB+256GB): 2.199 yuan (circa 282,00 euro)

Redmi K30 5G (6GB+64GB): 1.999 yuan (circa 256,00 euro)

Redmi K30 5G (6GB+128GB): 2.299 yuan (circa 295,00 euro)

Redmi K30 5G (8GB+128GB): 2.599 yuan (circa 333,00 euro)

Redmi K30 5G (8GB+256GB): 2.899 yuan (circa 372,00 euro)