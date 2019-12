Redmi K30, confermati design e quad camera

Luca Colantuoni,

Xiaomi aveva già confermato il lancio del nuovo Redmi K30 durante l’evento del 10 dicembre. Il produttore cinese ha ora pubblicato sul social network Weibo alcune immagini che confermano il design e la presenza di quattro fotocamere posteriori. Lo smartphone verrà offerto anche in versione 5G.

Il Redmi K30 avrà un design molto differente dagli attuali Redmi K20 e K20 Pro, disponibili in Italia come Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro. Invece della fotocamera frontale pop-up ci saranno due fotocamere frontali in-display. Nell’immagine si vedono chiaramente i due fori nell’angolo superiore destro. Purtroppo non si conoscono le specifiche. Lo schermo AMOLED dovrebbe avere una diagonale di 6,66 pollici, risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Per il modello standard si prevede il processore Snapdragon 730 o 730G, mentre la versione 5G potrebbe integrare il processore Snapdragon 735 che Qualcomm annuncerà stasera.

In un’altra immagine si vede invece la cover in vetro con sfumature cromatiche e soprattutto il modulo fotografico con quattro lenti inserito all’interno di un cerchio con finitura lucida. Appena sotto ci sono il flash dual LED e il logo 5G. In base alle ultime indiscrezioni la fotocamera principale dovrebbe avere un sensore Sony IMX686 da 60 megapixel. Lungo il lato destro ci sono il pulsante del volume e il lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione).

Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 10 con interfaccia MIUI 11. Il nome del processore potrebbe essere confermato da Xiaomi durante l’evento Snapdragon Tech Summit 2019 di Qualcomm. Ulteriori informazioni arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi giorni.