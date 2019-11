Redmi K30, annuncio il 10 dicembre

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha confermato che il Redmi K30 verrà annunciato in Cina il prossimo 10 dicembre. Il nuovo smartphone sarà il primo della serie con modem 5G. Inoltre il produttore adotterà per le due fotocamere frontali un design simile a quello del Samsung Galaxy S10+. Al momento non è noto se arriverà in Europa e con quale nome.

I Redmi K20 e K20 Pro, disponibili in Italia come Mi 9T e Mi 9T Pro, hanno una fotocamera frontale pop-up che fuoriesce dal bordo superiore. Per il Redmi K30 è stato scelto un design differente. Come si può vedere nell’immagine all’inizio dell’articolo ci sono due fori in corrispondenza delle due fotocamere frontali, di cui non si conoscono le specifiche (ma il sensore principale non avrà una risoluzione inferiore ai 20 megapixel).

In base alle indiscrezioni che circolano da qualche giorno, il Redmi K30 avrà uno schermo AMOLED da 6,66 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Per quanto riguarda il processore si prevede uno Snapdragon 730 o 730G. Dato che lo smartphone integrerà un modem 5G SA/NSA compatibile con le reti sub-6GHz, Xiaomi potrebbe integrare lo Snapdragon 735 che Qualcomm annuncerà all’inizio di dicembre per portare il supporto 5G anche alla fascia media.

Altre possibili specifiche dello smartphone sono il lettore di impronte digitali in-display e la fotocamera posteriore principale con sensore Sony IMX686 da 60 megapixel. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 10 con interfaccia MIUI 11. Il produttore cinese potrebbe annunciare anche il Redmi K30 Pro. Maggiori informazioni arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi giorni.