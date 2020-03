GDC ha una nuova data: si farà ad agosto

Marco Locatelli,

Dopo il rinvio dei giorni scorsi, la Game Developers Conference ha finalmente una nuova data, e si farà ad agosto. Non sarà proprio una GDC come le altre – anche perché il momento è decisamente fuori dall’ordinario – ma sarà un’edizione unica, che per l’occasione vedrà l’aggiunta del sottotitolo “Summer”.

L’evento durerà 3 giorni e il focus resta ovviamente lo sviluppo dei videogiochi. La GDC Summer 2020 si svolgerà dal 4 al 6 agosto 2020 all’interno del Moscone Center di San Francisco, California.

GDC Summer 2020 – si legge nel comunicato – sarà un’esperienza unica della Game Developers Conference, e manterrà lo stesso livello elevato di conferenze condotte dagli esperti del tradizionale evento di marzo, accompagnate da uno showfloor che verrà allestito al Moscone Center di San Francisco tra il 5 e il 6 agosto.

Come sempre, la manifestazione prevede conferenze con contenuti tecnici ad alto tasso qualitativo e tavole rotonde con esperti da tutto il mondo. Ci sarà spazio anche per dei veri e propri talk show dove gli ospiti racconteranno come si muove l’industry videoludica, i retroscena dello sviluppo dei videogiochi, il rapporto con i publisher, le strategie, la comunicazione e tanto altro ancora.

Niente evento digitale in streaming come l’E3 quindi: per il comitato organizzatore Informa Tech il contatto fisico resta un elemento imprescindibile per un evento come la GDC. Ovviamente l’emergenza coronavirus continuerà ad essere monitorata da Informa Tech con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti agli eventi.